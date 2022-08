Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ezviz verkoopt een breed scala aan slimme thuisbeveiligingscamera's, en ze spelen vrij aardig met Google Home als je ze wilt integreren in je bestaande ecosysteem.

Als je echter probeert om de live camerafeed naar je Nest Hub of Chromecast te streamen, zul je waarschijnlijk merken dat het niet werkt zoals verwacht.

Maak je echter geen zorgen, de oplossing is supergemakkelijk en we nemen je mee door alle stappen, inclusief het instellen van je apparaat in Google Home, als je dat nog niet hebt gedaan.

Eerst moet u ervoor zorgen dat uw Ezviz-camera is ingesteld en werkt in de Ezviz-app, u kunt de meegeleverde instructies volgen om dat voor elkaar te krijgen.

Zodra u weet dat de camera werkt zoals het hoort, gaat u naar de Google Home-app en volgt u de onderstaande stappen:

Log in op uw Google Home-account Tik op het startscherm, in de linkerbovenhoek, op het plus-symbool Selecteer Een apparaat instellen in de opties Kies vervolgens Werken met Google Zoek en selecteer Ezviz in de lijst, of zoek ernaar door op het zoekpictogram te tikken Voer uw Ezviz gebruikersnaam en wachtwoord in en autoriseer Google Home Zodra de service succesvol is gekoppeld, volgt u de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen

Zodra uw Ezviz-camera is verbonden met Google Home, zou het zo eenvoudig moeten zijn om iets te zeggen als "Hé Google, toon me de tuincamera op het scherm van de woonkamer".

Als je dit echter doet, krijg je waarschijnlijk een foutmelding dat de stream niet beschikbaar is. Dit komt doordat de meeste (zo niet alle) Ezviz camera's standaard stream encryptie hebben ingeschakeld.

Natuurlijk, encryptie is een goede zaak als het gaat om privacy en veiligheid, maar het is niet zo geweldig als het voorkomt dat u uw camera-feed kunt bekijken.

Je zult dus moeten beslissen of je bereid bent om een iets hoger risico te nemen om de stream toegankelijk te maken vanaf je Google-schermen.

Als je hebt besloten om de codering uit te schakelen, is dit hoe het werkt:

Open de Ezviz-app op uw smartphone of tablet Selecteer uw camera Open het menu Instellingen door rechtsboven op het moer-pictogram te tikken Kies Beveiligingsinstellingen Zoek Videocodering en zet de schuifknop op uit Herhaal indien nodig als u meerdere Ezviz camera's heeft

Zodra u de stappen hebt voltooid, zou uw camerafeed moeten streamen zoals normaal.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Britta O'Boyle.