Uw Hive Hub 360 verliest een grote beveiligingsfunctie

(Pocket-lint) - Hive is begonnen met het e-mailen van klanten om hen eraan te herinneren dat de Hub 360 op het punt staat de mogelijkheid om specifieke geluiden te detecteren te verliezen - en dat gebeurt binnenkort.

De Hive Hub 360 kan momenteel detecteren wanneer bepaalde geluiden in je huis voorkomen, zoals brekend glas of een hond die blaft bijvoorbeeld. Maar het bedrijf is begonnen om bestaande klanten per e-mail te waarschuwen dat de geluidsdetectiefunctie vanaf 5 januari 2023 verdwijnt. Zodra het weg is, zullen de geluidsdetectiefuncties niet meer beschikbaar zijn voor degenen die hun Hive Hub 360 thuis hebben draaien.

Hive is natuurlijk snel om iedereen eraan te herinneren dat alle andere functies van de Hub 360 onaangetast blijven ondanks het verlies van de geluidsdetectie, maar dat is waarschijnlijk een schrale troost voor degenen die tot nu toe op de functie vertrouwden.

Wat betreft de reden waarom dit gebeurt, zegt Hive simpelweg dat het "grote plannen heeft om Britse huizen energiezuiniger en goedkoper te maken". Het bedrijf zegt verder dat het stopt met slimme beveiligingsproducten en -functies om zich te kunnen "concentreren op de ontwikkeling van meer slimme huistechnologie die ons dichter bij Net Zero brengt".

Dat is een nobele koers om zeker te zijn, maar niemand houdt ervan om functies te verliezen die al werken, vooral als ze belangrijke drijfveren waren om een stuk hardware in de eerste plaats op te halen.

"Maak je geen zorgen, al het andere werkt gewoon. Het zal u alleen niet langer waarschuwen voor geluiden in uw huis," zegt Hive.

