Hive laat smart home-ambities varen, stopt apparaatondersteuning vanaf 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hive heeft e-mails naar zijn klanten gestuurd waarin wordt aangekondigd dat het bedrijf de ondersteuning voor een aantal van zijn smart home-producten gaat afbouwen.

Hive begon met zijn slimme thermostaat. Het wilde concurreren met Nest en bood een gemakkelijke oplossing, populair omdat het onderdeel was van British Gas. Het assortiment werd uitgebreid met andere sensoren, voordat het bedrijf zich waagde aan smart home-producten.

Het plan was om één app aan te bieden om het Hive-systeem te bedienen, voor verwarming, verlichting en huisbeveiliging. Het was een systeem dat samengehouden zou worden door de Hive Hub 360, die je ook kon waarschuwen bij brekend glas, brandalarm en blaffende honden.

Hive zegt dat het, om Net Zero na te streven en huizen energie-efficiënter te maken, de ondersteuning voor een aantal functies gaat intrekken. Het eerste dat verdwijnt lijkt de geluidsdetectie op de Hive Hub 360 te zijn, die op 31 december 2022 zal stoppen.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Daarnaast stopt het bedrijf ook met de ondersteuning voor zijn camera's en lekdetectieproducten. De binnen- en buitencamera's van Hive View worden niet meer ondersteund op 1 augustus 2025.

De first-gen binnencamera zal vanaf 1 augustus 2023 niet langer worden ondersteund.

HomeShield wordt nog slechts ondersteund tot 1 augustus 2025 en de leksensor wordt nog slechts ondersteund tot 1 september 2023.

Meer informatie over de koerswijziging is te vinden op de FAQ van Hive. Het bedrijf zegt dat het slimme technologie gaat ontwikkelen om huizen energiezuiniger en goedkoper te maken.

Misschien is het tijd om van het schip te springen en in plaats daarvan in Ring of Nest te investeren.

Geschreven door Chris Hall.