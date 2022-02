Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hive , van British Gas, heeft aangekondigd dat het eindelijk zijn nieuwe compacte thermostaat lanceert: de Hive Thermostat Mini .

De eerste grote update van het Hive-platform sinds 2018, de Hive Thermostat Mini is een draadloze aan de muur gemonteerde thermostaat, en hoewel hij kleiner is, lijkt hij nog steeds veel op de vorige Hive . Het is ook minder duur. In het VK kost de nieuwe slimme thermostaat slechts £ 119 - en dat is inclusief de hub. Als je al een Hive Hub hebt ingesteld, kun je de Hive Thermostat Mini krijgen voor slechts £ 59.

De minithermostaat ondersteunt geolocatietechnologie, wat betekent dat Hive voor het eerst de locatie van je smartphone kan gebruiken om te bepalen of je de verwarming aan hebt laten staan als je weg bent. Het kan ook worden gekoppeld aan de Hive Door Sensor, zodat u schema's kunt maken. U kunt ook leden van uw huishouden opnemen, zodat u kunt bepalen of zij ook het huis uit gaan. Er is zelfs een vorstbeveiligingsmodus die de verwarming aanzet wanneer de temperatuur onder een bepaalde drempel zakt, zodat de leidingen in je huis niet bevriezen en barsten.

Met de Hive Heating Plus-abonnementsservice, die £ 3,99 per maand kost, kun je planningsaanbevelingen krijgen en tot £ 10 per maand besparen op energierekeningen, volgens Hive. En ja, je kunt je Hive Mini zelfs bedienen met Google Assistant of Amazon Alexa, als je dat wilt.

Met andere woorden: deze mini Hive thermostaat is slim.

Als een goedkoper alternatief voor de originele Hive Thermostat, zijn de Hive Thermostat Mini en de nieuwe slimme planningsservice van Heating Plus nu beschikbaar om te kopen via de website van Hive in het VK.

Houd er rekening mee dat Hive afgelopen winter voor het eerst zijn nieuwe mini-thermostaat heeft aangekondigd.

Geschreven door Maggie Tillman.