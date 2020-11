Hive HomeShield is een slim beveiligingssysteem voor uw huis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hive heeft HomeShield aangekondigd, een abonnement dat is ontworpen om uw Hive-apparaten aan elkaar te koppelen om een aangepast beveiligingssysteem voor uw huis te maken.

In plaats van alle hardware op te nemen die je nodig hebt, is HomeShield ervan afhankelijk dat je die hardware al hebt geïnstalleerd of van plan bent deze in de toekomst uit te breiden. Wat HomeShield echt levert, is een overkoepelende service die alles met elkaar verbindt, zodat al uw apparaten in samenhang werken als een systeem, in plaats van een verzameling afzonderlijke apparaten.

HomeShield biedt drie modi - thuis, afwezig en slapen - zodat u het systeem eenvoudig kunt instellen om te reageren zoals u dat wilt, waarbij elke modus kan worden aangepast. Je ontvangt meldingen op je telefoon, via de Hive-app, sms of telefoontje, zodat je gewaarschuwd kunt worden als er iets ongewenst gebeurt.

Met het systeem kun je bestaande Hive binnen- of buitencameras, sensoren of de nieuwe Hive-sirene en -toetsenbord in één systeem gebruiken, dus in plaats van elke afzonderlijke component te moeten doorlopen en in te schakelen, kun je het allemaal op één plek doen, met één interface om te zien wat er is gebeurd.

Het andere dat u voor uw geld krijgt, is extra online opslag. Terwijl Hive-cameras standaard 24 uur online opslag bieden (en zonder extra kosten), geeft HomeShield je 30 dagen toegang voor één camera in de prijs, dus als er iets gebeurt, heb je tijd om de video te bekijken, te downloaden en op te slaan wat jij hebt nodig.

Het systeem is ontworpen voor het hele gezin, waarbij het toetsenbord de mogelijkheid biedt om het systeem gemakkelijk in of uit te schakelen, terwijl het ook kan worden bediend via Alexa en Google Assistant. De nieuwe sirene zorgt voor een zichtbare en hoorbare afschrikking aan de buitenkant van je als een traditioneel alarm.

HomeShield kost £ 9,99 per maand, maar u zult meer moeten betalen voor de hardware zoals cameras en sensoren die u wilt opnemen - en het is vermeldenswaard dat de kosten u slechts 1 maand online opslag voor één camera opleveren, het stijgt tot £ 11,99 voor twee cameras en £ 15,99 voor drie cameras.

Het systeem - en alle hardware - is nu beschikbaar.

Geschreven door Chris Hall.