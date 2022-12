Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat een verzameling van zijn Google Home- en Nest-apparaten nu Matter ondersteunen, waaronder het nieuwe Nest WiFi Pro-systeem.

Dat betekent dat je Google Nest en Android-apparaten kunt gebruiken als hubs om de rest van je smart home-kit te bedienen via de Google Home-app, zolang ze ook Matter ondersteunen.

Matter is een nieuwe smart home-standaard die de steun heeft van een groot aantal grote en kleine hardwarefabrikanten. Naast Google zijn Apple, Amazon en Samsung allemaal aan boord, samen met andere makers van slimme apparaten, zoals Philips Hue, Eve en Nanoleaf.

Door Matter-ondersteuning aan zijn apparaten toe te voegen, maakt Google het mogelijk om hardware van derden eenvoudig in te stellen en te bedienen via zijn eigen systemen, zonder dat er meerdere bridges of hubs nodig zijn.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Naast de Nest Wifi Pro is Matter toegevoegd aan de originele Google Home speaker, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1e en 2e gen) en Nest Hub Max. Uw apparaat zou de nieuwste update automatisch moeten hebben gedownload, maar als dat niet het geval is, moet u dit controleren in de Google Home-app.

Android-apparaten die Fast Pair ondersteunen, kunnen nu ook worden gebruikt om Matter-producten sneller in te stellen.

Geschreven door Rik Henderson.