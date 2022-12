Hoe uw Google Nest-luidspreker of Hub-display in de fabriek te resetten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We zijn dol op de Nest-producten van Google, maar geen enkel apparaat is perfect. Als je hebt besloten het jouwe door te verkopen, het door te geven aan een geliefde, of als je technische problemen ondervindt, wil je misschien een fabrieksreset uitvoeren.

Het is niet moeilijk om dit te doen, maar de methode om dit te doen verschilt van apparaat tot apparaat. Het is ook niet iets dat je in de Google Home-app kunt doen, je zult het moeten doen met fysieke knopdrukken.

Hier is hoe het gebeurt op elk apparaat:

Google Nest Mini, Home en Home Mini

Voor de Nest Mini en Home Mini moet je eerst uitzoeken welke je hebt, omdat ze er op het eerste gezicht bijna identiek uitzien.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Draai het apparaat om en kijk naar de basis, de Google Home Mini heeft een fysieke resetknop aan de onderkant, terwijl de Nest Mini dat niet doet.

Google Home Mini

Als u de Home Mini hebt, drukt u gewoon op de resetknop en houdt u deze ingedrukt totdat u een geluid hoort dat de reset bevestigt.

Zodra u het geluid hoort, kunt u de knop loslaten en wachten tot deze is voltooid. Klus geklaard.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Google Nest Mini

Als je de Nest Mini hebt, is het iets ingewikkelder, maar nog steeds heel eenvoudig om te resetten. Volg de onderstaande stappen:

Schuif de schakelaar voor het dempen van de microfoon naar ingeschakeld Raak de bovenkant van de luidspreker aan, in het midden van het gebied met de vier ledlampjes, en houd deze vast Blijf vasthouden totdat u een geluid hoort ter bevestiging van de reset. Laat los en wacht tot de reset is voltooid

Google Nest Hub en Nest Hub Max

Voor de Google Nest Hub, en zijn grotere broer de Nest Hub Max, is de resetprocedure hetzelfde. Volg gewoon deze stappen:

Houd op de achterkant van de Nest Hub beide volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt Blijf vasthouden totdat de Hub aangeeft dat hij wordt gereset. Laat los en wacht tot het proces is voltooid

Google Nest Audio

Er is nog een iets ander proces voor Google's grootste luidspreker. Hier is hoe dat werkt:

Schuif de schakelaar voor het dempen van de microfoon naar ingeschakeld Raak de voorkant van de luidspreker aan, in het midden bij de bovenkant, boven de vier LED's. Blijf vasthouden totdat u het reset-geluid hoort Laat los en wacht tot de reset is voltooid

Geschreven door Luke Baker.