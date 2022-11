Google Assistant krijgt eindelijk het ouderlijk toezicht dat kinderen verdienen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat zijn slimme speakers en displays ouderlijk toezicht krijgen voor Google Assistant en ze worden binnen enkele weken uitgerold.

Google Assistant is meer dan iets waar mensen mee omgaan op hun telefoon en Google zegt dat het weet dat veel kinderen de digitale assistent gebruiken op gedeelde apparaten. Om ouders te helpen hun kinderen waar nodig te beschermen, zegt Google dat het een aantal nieuwe functies uitrolt die het volgens het bedrijf veiliger maken om Assistant te gebruiken.

Het nieuwe ouderlijk toezicht van Google Assistant wordt de komende weken uitgerold en zal beschikbaar zijn via de apps Google Home, Family Link en Google Assistant op zowel Android als iPhone. Het bedrijf zegt dat ouders de instellingen voor media zoals muziek en podcasts zullen kunnen wijzigen, evenals het in- en uitschakelen van verschillende Assistant-functies. Er zal ook een optie zijn om downtime voor kinderen in te stellen.

Google heeft ook Kids Dictionary aangekondigd, een nieuwe toevoeging aan Assistant waarmee het op een andere manier op kinderen kan reageren dan op volwassenen. Het zal stemmatching gebruiken om te weten tegen wie het praat, en vervolgens leeftijdsgeschikte antwoorden teruggeven wanneer gevraagd wordt om woorden te definiëren.

Tot slot introduceert Google ook nieuwe kindvriendelijke stemmen die eenvoudig kunnen worden geactiveerd door simpelweg "Hé Google, verander je stem" te zeggen. Google zegt dat de nieuwe stemmen zijn ontworpen om verschillende accenten en stemmen weer te geven op basis van de manier waarop verschillende gemeenschappen spreken. Kinderen en ouders kiezen dan gewoon de stem die ze leuk vinden.

Geschreven door Oliver Haslam.