De videobeelden van je Nest camera en deurbel staan nu op het web

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google zegt dat eigenaren van Nest-camera's en deurbellen voor het eerst eindelijk hun feeds in een webbrowser kunnen bekijken, nadat het dit vorig jaar had beloofd.

De stap betekent dat iedereen die een van de vijf Google Nest-camera's en deurbellen bezit, nu naar home.google.com kan gaan en zich kan aanmelden om te zien wat er rond hun huis gebeurt. Eigenaren zullen in staat zijn om liveweergaven van hun camera's te zien en over te schakelen naar volledig scherm en zelfs inzoomen, zegt Google.

Er zullen ook enkele administratieopties zijn voor degenen die willen bijhouden wat hun camera's doen, bevestigde Google via een blogpost. Camerastatus en meer kunnen worden bekeken door in te loggen, en het bedrijf zegt dat het zal blijven werken aan het verbeteren van het bestaande aanbod en in de toekomst meer camerafuncties zal toevoegen.

De vijf compatibele apparaten zijn onder meer:

Nest Cam (batterij) en Nest Cam (bedraad)

Nest Cam met schijnwerper (bekabeld)

Nest Doorbell (batterij), Nest Doorbell (bekabeld) en Nest Doorbell (bekabeld, 2e generatie)

Nest Cam binnen en Nest Cam buiten

Nest Cam IQ binnen en Nest Cam IQ buiten

Wat betreft de camerabedieningen die Google vanaf het begin aanbiedt, kunnen mensen individuele camera's in- en uitschakelen, batterijcamera's wekken als ze inactief zijn - zolang ze nog batterijvermogen hebben - en meer.

Belangrijk is dat Google ook vraagt om hulp en feedback over deze nieuwe functie, dus zorg ervoor dat je contact opneemt als je ideeën of verzoeken hebt. Er is een knop "Send Feedback" op de website van Google Home, waar je gewoon op moet klikken.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Britta O'Boyle.