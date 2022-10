Hoe uw Google Nest-camera's op een desktop te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is al lang mogelijk voor gebruikers van de Google Nest Hello videodeurbel en oudere Nest-camera's om in te checken op hun camera's en deurbel via een browser. Hetzelfde kon echter niet worden gezegd voor degenen met de Nest Doorbell (batterij), Nest Doorbell (bedraad, 2e gen) of de huidige generatie Nest Cams.

Tot eind oktober 2022 moesten degenen die de huidige generatie Nest-camera's, batterij-videodeurbel of de 2e gen bekabelde deurbel hadden, de Google Home-app op een mobiel of tablet gebruiken om te zien wat er gebeurde.

Google rolde echter op 25 oktober 2022 een update uit die betekent dat die gebruikers nu hun 2021 Nest-camera's - inclusief de Nest Cam Floodlight, Nest Cam Indoor en Nest Cam Outdoor en de Nest-deurbellen (zowel de batterij als het 2nd gen bedrade model) - kunnen zien via een desktop en browser.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zo bekijkt u uw Nest-camera's of Google-videodeurbellen op het web.

Ga naar home.google.com op uw desktopcomputer Meld u aan met hetzelfde Google-account dat u gebruikt in de Google Home-app. Je zult meteen livestreams van je camera's kunnen zien U kunt ook schakelen tussen een weergave met één camera en een weergave met meerdere camera's.

Je zult livestreams kunnen zien van al je Nest-camera's en deurbellen, inclusief oudere modellen die je via de Nest-webbrowser kunt zien. Je zult ook in staat zijn om camera's in of uit te schakelen, batterijcamera's te wekken als ze inactief zijn en de status van camera's te bekijken.

Als je de update nog niet ziet, heeft Google gezegd dat je terug moet blijven kijken. De update zou binnen een week uitgerold moeten zijn.

Welke camera's en deurbellen zijn compatibel met Google Home web?

De volgende camera's en deurbellen zijn compatibel met de Google Home-desktopervaring:

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Nest Cam (batterij en Nest Cam (bedraad).

Nest Cam met schijnwerper (bedraad)

Nest Doorbell (batterij)

Nest Doorbell (bekabeld) - voorheen Nest Hello

Nest Deurbel (bekabeld, 2e generatie)

Nest Cam Binnen

Nest Cam Buiten

Nest Cam IQ binnen

Nest Cam IQ Buiten

Geschreven door Britta O'Boyle.