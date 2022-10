Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van een reeks aankondigingen op Twitter heeft Google details vrijgegeven over Nest Renew, een dienst die zal samenwerken met Nest-thermostaten om gebruikers in de VS te helpen schonere en minder dure energiebronnen aan te boren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

De dienst, die vandaag uit de vroege preview komt, zal automatisch je verwarming en koeling verschuiven naar tijden waarop je schone energiebronnen in je omgeving, zoals wind en zon, kunt maximaliseren in plaats van die van kolen en gas.

Naast deze Energy Shift-functie krijgen gebruikers van de Nest-thermostaat ook toegang tot maandelijkse uitdagingen, tips voor energiebesparing en de mogelijkheid om hun positieve impact uit te breiden door Nest Renew-gelden door te sluizen naar non-profitpartners via het Energy Impact Program.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het is gratis om lid te worden op het basisniveau, maar er is ook Nest Renew Premium, dat nog een stap verder gaat en de elektriciteit uit fossiele brandstoffen die in je huis wordt gebruikt, matcht met genoeg schone energie om het gemiddelde huishouden in de VS te dekken. Dit gebeurt met de aankoop van hernieuwbare energiekrediet van Amerikaanse wind- en zonne-energie, en kost $ 10 per maand.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Beide zouden een positief effect moeten hebben op zowel het milieu als uw rekeningen, wat een win-win situatie is. Klanten in de VS kunnen nu meedoen zonder van energieleverancier te veranderen. Laten we hopen op een snelle uitbreiding.

Geschreven door Verity Burns.