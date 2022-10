Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft op Twitter een reeks nieuwe smart home-producten onthuld, waaronder een nieuwe Nest Doorbell en Nest Wifi Pro.

Maar, de smart home ervaring is niets zonder een solide app, en Google heeft dat ook gedekt.

Het merk lanceert een nieuwe Google Home app ervaring en het zal worden uitgerold naar gebruikers in de komende weken.

De nieuwe app zal extra starters en acties toevoegen om je te helpen betere controle te krijgen over de huisautomatisering.

Het brengt ook live-camerastreams rechtstreeks naar de startpagina van de app, zodat u een oogje in het zeil kunt houden terwijl u onderweg bent.

Een nieuwe lay-out verdeelt de app in vijf tabbladen: Favorieten, Apparaten, Automatiseringen, Activiteit en Instellingen.

De huidige Google Home-app heeft slechts twee tabbladen, dus deze update moet enorm helpen bij de navigatie.

Routines kunnen nu worden gedeeld met uw huishouden, wat betekent dat elk lid dat aan uw Google Home is toegevoegd, routines kan bewerken, uitvoeren, activeren en deactiveren vanuit de app.

Compatibele apparaten kunnen nu ook automatisering activeren. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen die wordt uitgevoerd wanneer op de deurbel wordt gedrukt, waardoor het ganglicht wordt geactiveerd.

Tot slot komt de Google Home-app naar webbrowsers en WearOS-apparaten, zodat u vanaf verschillende nieuwe platforms toegang hebt tot uw smart home-instellingen.

Geschreven door Luke Baker.