(Pocket-lint) - Google wacht niet tot zijn Made by Google-evenement op donderdag om producten aan te kondigen. Naast een nieuwe Nest Doorbell heeft het de Nest Wifi Pro aangekondigd - een nieuwe hub voor zijn mesh-netwerksysteem dat Wi-Fi 6E-connectiviteit en een groter bereik toevoegt.

De Nest Wifi Pro is nu ook te bestellen voor £189,99 / $199,99 en is verkrijgbaar in meerdere kleuren (in de VS althans) - sneeuw, linnen, mist en citroengras.

Een enkele Nest Wifi Pro kan draadloos internet bieden tot 120 vierkante meter.

Wil je alle details over #NestWifi Pro? We geven je even de tijd om deze video te bekijken.



Preorder in de Google Store: https://t.co/yHbGbbvpUW



(9/21) pic.twitter.com/izhlj7Mpwa- Made By Google (@madebygoogle) 4 oktober 2022

Hij is groter dan de eerder beschikbare Nest Wifi of Google Wifi punten, is Matter compatibel en komt met Bluetooth LE connectiviteit.

Er zijn twee 1 Gbps Ethernet-poorten en het is compatibel met bestaande Google / Nest Wifi mesh-opstellingen. U kunt ook het nieuwe Pro-model kopen in een pakket van drie om u op weg te helpen.

Google zal zijn andere apparaten laten zien tijdens het Made by Google-evenement deze week, waaronder de Pixel 7 en Pixel 7 Pro-smartphones, en de Pixel Watch smartwatch - zijn eerste Wear OS wearable die in huis is gebouwd.

Je kunt het evenement hier bekijken: Google Pixel 7 lancering: Hoe u het Made by Google-evenement kunt bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.