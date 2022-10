Google onthult Nest Doorbell Wired, ter vervanging van Nest Hello

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft verschillende nieuwe smart home producten aangekondigd via een Twitter thread van zijn officiële Made By Google account, met als eerste een tweede generatie bekabelde Nest Doorbell.

De Nest Doorbell (Wired) zoals het toepasselijk heet, is de opvolger van de Nest Hello deurbel die terug in 2018 lanceerde. Het heeft een vergelijkbaar ontwerp als de Nest Doorbell (Battery) die in 2021 arriveerde en het biedt een "groter en verbeterd camerabeeld", volgens Google. Er is een behuizing van 43 procent gerecycled materiaal met een zwarte camerasensor en behuizing aan de bovenkant en een grote knop met een LED-ring eromheen aan de onderkant.

De Twitter-draad die de Nest Doorbell (Wired) onthult, zei dat je in staat zult zijn om een hoofd tot teen zicht van de mensen voor je deur te zien, evenals pakketten, dag of nacht. Zoals de naam al doet vermoeden, is de nieuwe deurbel bedraad zoals de Nest Hello, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het opladen van de batterij, maar je moet hem wel laten installeren als je geen bestaande bedrade deurbel hebt.

De Nest Doorbell (Wired) biedt intelligente waarschuwingen, zodat u weet wat er voor uw deur staat - zoals een pakket - en het heeft ook bekende gezichtswaarschuwingen, zoals de Nest Doorbell (Battery) en rebranded Nest Hello bieden. Je krijgt drie uur aan gebeurteniswaarschuwingen en met een Nest Aware-abonnement kun je tot 10 dagen aaneengesloten geschiedenis terugkijken.

De Google Nest Doorbell (Wired, 2nd Gen) is verkrijgbaar in vier kleuren - Snow, Linen, Ash en Ivy - en mensen in de VS kunnen hem in de Google Store bestellen voor 179,99 dollar. Prijzen en beschikbaarheid voor het Verenigd Koninkrijk en Europa zijn nog niet bekendgemaakt.

Geschreven door Britta O'Boyle.