Nieuwe Nest Doorbell gespot in Best Buy schappen in aanloop naar lancering

(Pocket-lint) - Verschillende nieuwe Nest-producten zullen naar verwachting worden aangekondigd tijdens het Made by Google-evenement deze donderdag. En als we afgaan op het laatste lek, zal één daarvan een nieuwe versie van de bedrade deurbel zijn.

Het Google-product is namelijk al gespot in de schappen van Best Buy in de VS.

Een lezer stuurde een foto van de verkoopdoos voor de nieuwe bedrade Nest Doorbell naar 9to5Google, die volgens hem is genomen in een van de winkels. Het zegt "Wired" op de linkerbenedenhoek samen met "2nd Generation". Het bestaande batterijmodel zegt "Batterij" linksonder.

Naar verluidt waren er twee kleuropties te zien - één in wit, de andere in donkergrijs. Men denkt dat er ook andere alternatieven zullen zijn.

Een belangrijk extra detail is dat de prijs van de nieuwe Doorbell ook werd getoond. Hij gaat 179,99 dollar kosten en komt morgen, 4 oktober, uit.

Dat is vreemd vroeg gezien we verwachten dat het apparaat pas tijdens het evenement op 6 oktober wordt gelanceerd. Google heeft in de aanloop echter al officiële details en video's van andere sterproducten vrijgegeven, zoals zijn eerste eigen Wear OS smartwatch, de Pixel Watch.

Die is ook gespot in winkels, zij het in het magazijn in plaats van in de algemene verkoop.

We hebben nog een paar dagen te gaan voor het grote evenement, dus hoe groot is de kans dat er nog andere apparaten worden onthuld? Misschien heb jij er al een? Laat het ons dan weten.

