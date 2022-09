Hier is hoe de Google Nest Doorbell (bedraad) eruit zal zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google kondigde in 2021 aan dat het werkte aan een bijgewerkt model van zijn bedrade videodeurbel om de rebranded Nest Hello te vervangen. Het zei dat het apparaat ergens in 2022 zou verschijnen en nu zijn er enkele afbeeldingen verschenen die laten zien hoe het eruit zal zien.

De afbeeldingen werden gespot door 9to5Google nadat ze verschenen in de Google Home 2.58 app update in de Play Store. Ze tonen een ontwerp dat erg lijkt op de Google Nest Video Doorbell (batterij) met een pil-vormig ontwerp met een wit omhulsel, zwarte camera lens en surround aan de bovenkant en een grote knop aan de onderkant.

Er is een "G" -logo dat in het midden van het apparaat zit en er is "hallo" in verschillende talen rond de cameralens aan de bovenkant.

Het rapport op 9to5Google beweert dat het bedrade model dikker is dan het op batterijen werkende model, evenals korter, hoewel het geen exacte afmetingen of specificaties specificeerde. Er wordt gezegd dat de Google Home-app vermeldt dat de bedrade videodeurbel kan worden aangesloten op het belsignaal van uw huis, en een wig en muurvoetplaat worden ook genoemd, die beide ook functies zijn van het batterijmodel.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Google houdt op 6 oktober een evenement, waar het naar verwachting de Pixel 7 en 7 Pro zal aankondigen, samen met smart home-apparaten. Het Google Nest Video Doorbell (bedraad) model zal naar verwachting op het evenement verschijnen.

Geschreven door Britta O'Boyle.