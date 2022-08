Mysterieus Google Nest apparaat verschijnt op FCC

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een mysterieus Google "Wireless Device" is verschenen op de Federal Communications website, en speculaties suggereren dat het een nieuw Nest apparaat zou kunnen zijn.

De listing werd gespot door 9to5Google en het verwijst naar een apparaat dat simpelweg 'G28DR' heet en beschreven wordt als een draadloos apparaat dat gecertificeerd is voor gebruik met Bluetooth en Wi-Fi, hoewel er geen melding wordt gemaakt van andere connectiviteitsopties zoals NFC of UWB.

De listing zegt ook dat het mysterieuze apparaat een 3.65v batterij zal hebben en het lijkt erop dat het zal worden opgeladen via USB en het label zal verschijnen op de "achterkant" van het apparaat. Op basis van de aanwijzingen lijkt het meest waarschijnlijke een nieuw Nest-apparaat te zijn, hoewel het momenteel niet duidelijk is wat dit zou kunnen zijn.

Hoewel een nieuw model van de Nest Hello bedrade deurbel op een gegeven moment wordt verwacht, wordt niet verwacht dat deze een batterij heeft - tenzij het een back-up optie heeft in het geval van een stroomstoring. Het is mogelijk dat het apparaat ook een andere toevoeging is aan de Nest Cam-portfolio, aangezien sommige van de huidige opties een 3,65v-batterij gebruiken als back-up, en het is ook mogelijk dat we kijken naar een nieuwe Nest Thermostat, die al lang een update had moeten krijgen, of mogelijk een Nest-luidspreker.

Voorlopig is er nog niets bevestigd en we verwachten ook niet dat het nog een tijdje zal duren, maar het zal zeker interessant zijn om te zien wat er verschijnt. De FCC-vermelding voor het mysterieuze "Draadloze Apparaat" zegt dat foto's en de handleiding pas in januari beschikbaar zullen zijn, dus het lijkt erop dat we misschien nog wat langer moeten wachten op bevestiging van wat het is.

Google zal naar verwachting in oktober de Pixel 7 en 7 Pro aankondigen - een datum moet nog worden bevestigd - maar het is nog niet bekend of er tijdens het evenement ook nieuwe Nest-apparaten kunnen verschijnen.

Geschreven door Britta O'Boyle.