Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Slimme beveiligingscamera's en video-intercoms zijn geweldig om je gemoedsrust te geven als je niet thuis bent.

De Nest-reeks van Google omvat enkele van onze topopties op de markt, maar er ontbreekt al een hele tijd een belangrijke functie.

Tot nu toe was het niet mogelijk om de beelden van je Nest-camera's en deurbellen te bekijken op Chromecast met Google TV.

Het was nogal een schokkende vergissing, in een anders vrij robuust ecosysteem, maar we zijn blij om te zien dat het eindelijk wordt aangepakt.

Google zei dat de functie nu wordt uitgerold en dat "alle Nest Cams en Nest Doorbells zullen worden ondersteund."

Als je het eens wilt proberen, zie je hier hoe het werkt:

Pak je Chromecast-stemafstandsbediening Druk op de Google Assistant-knop Vraag de assistent om je de gewenste camera te laten zien. Bijvoorbeeld: "Laat me de camera in de achtertuin zien". De camerabeelden worden nu op je tv gestreamd

Activeer Google Assistant op een ander apparaat, zoals een Nest-speaker of Android-telefoon Vraag Google om je de camera op de tv te laten zien. Bijvoorbeeld: "Hé Google, laat me de achtertuincamera op mijn tv zien". Je camera-feed zou moeten beginnen te streamen op je tv

Tot nu toe heeft Google alleen melding gemaakt van ondersteuning voor Chromecast met Google TV, maar vermoedelijk zal deze ondersteuning in de toekomst worden uitgebreid naar andere Android TV- en Google TV-apparaten. We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Geschreven door Luke Baker.