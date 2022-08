Hoe uw Google Nest video deurbel ringtone te veranderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google Nest biedt twee verschillende video-deurbellen in hun portfolio, maar het is slechts mogelijk om de beltoon van een van hen gedurende het grootste deel van het jaar te wijzigen.

Als je het Google Nest Wired-model hebt, dat voorheen de Nest Hello-deurbel heette, is het alleen mogelijk om de beltoon te wijzigen tijdens seizoensperiodes wanneer bepaalde thema's worden uitgebracht. U kunt lezen hoe u de beltoon tijdens Kerstmis en Halloween kunt wijzigen in onze afzonderlijke functies.

Als je de Google Nest Batterij-deurbel hebt, krijg je niet alleen de optie van de seizoensgebonden ringtones wanneer ze beschikbaar zijn, maar krijg je ook de optie om de standaardringtone gedurende de rest van het jaar te wijzigen.

Voor degenen die de beltoon van hun Nest videodeurbel - het batterijmodel - willen wijzigen, moet je de onderstaande stappen volgen. Welke toon je ook kiest uit de lijst, het zal dezelfde toon zijn die de persoon die op de deurbel drukt zal horen - zoals je zou verwachten - en het zal ook dezelfde toon zijn die je zult horen op alle Nest-luidsprekers binnen als je bezoekersaankondigingen hebt ingeschakeld.

Open de Google Home-app Zoek uw Nest-deurbel in de lijst Tik op je Nest deurbel Tik op het tandwiel Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm Tik op 'Deurbel' Tik op 'Deurbel thema' Als er seizoensthema's beschikbaar zijn, zie je hier de optie verschijnen naast Klassieke thema's. Als er op dat moment geen seizoensthema's beschikbaar zijn, verschijnt er meteen een lijst met thema's Kies je nieuwe Nest deurbel ringtone Dat is het. Je Nest videodeurbel zal binnen een paar minuten worden bijgewerkt.

Er zijn verschillende klassieke ringtone-opties om uit te kiezen als je het Nest Video Doorbell batterijmodel hebt.

Er zijn er zeven in totaal, waarbij eventuele seizoensgebonden opties die gedurende het jaar verschijnen buiten beschouwing worden gelaten. De standaardopties zijn als volgt:

Ding Dong

Verjaardagsfeestje

Gelukkige Verjaardag

Nest Klassiek

Digitaal

Klokken

Westminster

Geschreven door Britta O'Boyle.