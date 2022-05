Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft tijdens I/O 2022 talloze ontwikkelingen in zijn productportfolio aangekondigd, en natuurlijk doet Android TV ook mee aan de actie.

Het bedrijf heeft details gedeeld over wat je kunt verwachten wanneer Android 13 later dit jaar op tv-platforms arriveert.

Een van de eerste aankondigingen was dat casting van Android zal werken met een veel groter aantal apparaten, en we zullen ook Fast Pair zien aankomen op Google TV om gebruikers in staat te stellen snel en gemakkelijk Bluetooth-hoofdtelefoons te koppelen.

Daarnaast zegt Google dat het de mogelijkheden van beeld-in-beeld-weergave zal uitbreiden, zodat u kunt multitasken vanuit het comfort van uw woonkamer.

De beeld-in-beeld-modus zal nu in staat zijn om video's van groepsgesprekken te tonen, te voorkomen dat chats inhoud verbergen in andere apps en er zal een gedockte modus worden toegevoegd.

De volgende Android TV-versie zal ook meer toetsenbordindelingen ondersteunen, wat vooral belangrijk zal zijn voor degenen die niet-QWERTY-randapparatuur gebruiken.

Audio en visuele handling zullen ook een boost krijgen, dankzij verbeterde HDMI respons en audio routing.

Het is geen grote update, maar een die verfijningen zal brengen aan het platform, veel zoals we zien met de mobiele equivalent.

De Android 13 TV beta 2 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars, maar voor de rest van ons, zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot later dit jaar.

Geschreven door Luke Baker.