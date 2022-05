Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een nieuwe vaardigheid aangekondigd waarmee Amazon Alexa kan werken met de nieuwste Nest-camera's en deurbellen.

Na de release van de Nest Cam (buiten of binnen, batterij), Nest Cam (binnen, bedraad), Nest Cam met schijnwerper en Nest Doorbell (batterij) in 2021, en met connectiviteitsnorm Matter aan de horizon, breekt de stap een belangrijke barrière af tussen de twee smart home-giganten.

In de toekomst zullen Alexa-gebruikers dus compatibel zijn met deze nieuwere Google Nest-apparaten en livestreams kunnen bekijken op de Echo Show, Fire TV en Fire Tablets. Zelfs functies zoals tweewegsgesprekken zullen worden ingeschakeld, als je commando's gebruikt als, "Alexa, praat met de voordeur".

Binnenkort, zegt Google, zal Alexa ook in staat zijn om Aankondigingen te ondersteunen wanneer een van de compatibele apparaten bijvoorbeeld beweging bij uw deur detecteert.

Helaas hebben de veranderingen geen invloed op oudere Nest-apparaten, zoals oudere camera's, maar Google geeft wel aan dat bestaande vaardigheden nog steeds zullen werken met Nest-apparaten.

Dat betekent dat je Alexa kunt blijven gebruiken om bijvoorbeeld de temperatuur op een Nest Learning Thermostat aan te passen.

Dus, hoe ga je eigenlijk te werk om deze nieuwe Google Nest-vaardigheid in te stellen?

Zodra je apparaten zijn ingesteld in de Google Home-app, zoek je gewoon naar de 'Google Nest'-vaardigheid in de Alexa-app (op iOS of Android) en schakel je deze in.

Van daaruit kun je in de Google Home-app op elk apparaat aan de instellingen sleutelen en dingen zoals detectie inschakelen.

U moet vervolgens ook detectie en meldingen voor 'Beweging' inschakelen in de Alexa-app, en ervoor zorgen dat bewegings- en deurbelmeldingen zijn ingeschakeld in de instellingen (Apparaten > Camera's > [uw Google Nest-apparaat] > Instellingen).

Daarmee zou je klaar moeten zijn.

Het valt echter nog te bezien wanneer Amazon op zijn beurt reageert, want het bedrijf heeft nog niets gezegd over het openstellen van zijn eigen reeks apparaten (waaronder die van Ring en Blink) voor het Google Home-ecosysteem. Blijf op de hoogte voor meer in de loop van het jaar, omdat we vermoeden dat de komst van Matter zal helpen een deel van deze interoperabiliteit bevrijding voort te zetten.

Geschreven door Conor Allison.