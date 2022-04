Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google lanceert binnenkort mogelijk een functie genaamd 'Look and Talk' die Google Nest Hub Max-gebruikers in staat zal stellen om simpelweg naar hun slimme display te kijken om Google Assistant te activeren.

De functie - voorheen met de codenaam Blue Steel - is onder zijn nieuwe naam gespot door 9to5Google in de code van een versie van de Google app beta (13.14) die is geüpload naar de Google Play Store.

Volgens de site heeft Google de 'Look and Talk' functie zo uitgelegd dat gebruikers "naar het scherm kunnen kijken tot op een afstand van 5ft om met Google te praten" zonder dat ze de 'Hey Google' of 'OK Google' wake woorden hoeven te zeggen.

Er wordt gezegd dat de noodzakelijke verwerking zal plaatsvinden op de Nest Hub Max zelf en niet naar de cloud zal worden gestuurd, en de functie zal werken met Face Match en Voice Match, zodat Assistant nog steeds zal werken voor elke individuele gebruiker.

Volgens de code: "Uw apparaat vertrouwt op cameradetectie en analyseert uw video om te bepalen of u uw Assistent wilt activeren. Assistent kan worden geactiveerd wanneer u dat niet van plan was, als het ten onrechte detecteert dat u zijn hulp wilt. Je video wordt op het apparaat verwerkt en wordt niet naar Google-servers gestuurd."

"Als anderen Look and Talk willen gebruiken, kunnen ze dit instellen in de instellingen van hun Home-app of Assistant-app. Je kunt deze functie op elk moment uitschakelen in je Face Match-instellingen."

Op dit moment heeft de Google Nest Hub Max een camera aan boord en daarom zal de 'Look and Talk'-functie alleen beschikbaar zijn voor degenen die het Max-apparaat hebben.

Voorlopig is er geen woord over wanneer deze 'Look and Talk'-functie officieel zou kunnen worden, maar met zo veel details eromheen, hebben we goede hoop dat het snel zal zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.