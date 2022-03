Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een belangrijk herontwerp wordt in een nieuwe update uitgerold naar de Google Home-app , waardoor gebruikers hun smarthome-apparaten sneller kunnen aanpassen.

Momenteel wordt het eerst naar iOS-gebruikers uitgerold, het lijkt erop dat versie 2.49 van de Home-app het al lang bestaande raster van apparaten zal vervangen door een nieuwe weergave.

Google zegt in de release-opmerkingen dat de "bijgewerkte startweergave je helpt je apparaten aan te passen met minder tikken", met de mogelijkheid om de helderheid van een lamp of het volume van een luidspreker aan te passen die nu rechtstreeks beschikbaar is op het tabblad.

Voorheen vereiste dit dat de gebruiker door zijn kamers en apparaten moest scrollen voordat hij door kon tikken en aanpassen.

Sideloaded Google Home 2.49 en schakelde de nieuwe gebruikersinterface in. Ik vind het heel leuk - maakt het bedienen van je smart home-apparaten veel gemakkelijker, vergelijkbaar met de interface voor apparaatbediening. https://t.co/jBePftcOta pic.twitter.com/5uToZKCuHg — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 maart 2022

Apparaten kunnen nu met een tik worden in- of uitgeschakeld, met een schuif naar links of rechts voor aanpassingen en lang indrukken om meer bedieningselementen te tonen. In plaats van pictogrammen voor deze apparaten zijn er nu kleinere, rechthoekige tegels met de naam van het product.

Dit neemt ook minder ruimte in beslag op het tabblad Start, wat betekent dat u meer van uw apparaten kunt bedienen zonder te hoeven scrollen.

Google merkt op dat de nieuwe update de komende weken naar iOS-apparaten zal worden uitgerold, hoewel er momenteel geen duidelijke indicaties zijn wanneer de update op Android-telefoons zal zijn.

Zoals altijd met dit soort dingen, verwachten we echter dat het in dezelfde periode rustig zal worden uitgebracht.

Een snelle scroll door Twitter zal immers genoeg voorbeelden zien van Android-gebruikers die de nieuwe lay-out van de update hebben.

Geschreven door Conor Allison.