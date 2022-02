Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft bevestigd dat de Nest Doorbell moeite zal hebben om de lading vast te houden bij lage temperaturen, nadat veel gebruikers problemen met het apparaat hadden gemeld via Google Nest-ondersteuning en Reddit .

De nieuw gepubliceerde ondersteuningspagina beschrijft hoe de slimme videodeurbel zou moeten werken in koudere klimaten en is een reactie op eigenaren die problemen ondervinden met de bediening - zelfs wanneer het apparaat bedraad was.

De productlijst geeft aan dat de bedrijfstemperatuur voor de deurbel -4 ° F (-20 ° C) is, wat natuurlijk voldoende zou moeten zijn om bijna alle gevallen te dekken. Cruciaal is echter dat Google nu heeft verduidelijkt dat de minimale oplaadtemperatuur 32 ° F (0 ° C) is.

Zoals Google uitlegt, zal het apparaat, hoewel het nog steeds binnen dit venster kan werken, niet opladen en sneller leeglopen dan normaal. Dit is ook de reden waarom de deurbel moeite heeft om van stroom te blijven ondanks het ontvangen van een druppellading via de bestaande deurbelbedrading van een huis, wat er natuurlijk voor zal zorgen dat deze uiteindelijk wordt uitgeschakeld.

Zelfs als de deurbel uit de kou wordt gehaald om op te laden, kan het even duren voordat hij stroom krijgt, aangezien hij 0°C moet bereiken. Sommige gebruikers hebben gemeld dat dit proces dagen kan duren.

Als dit het geval is, geeft de deurbel in de Google Home-app 'opladen gepauzeerd' of 'langzaam opladen' aan, samen met een langere geschatte oplaadtijd.

Interessant is dat eigenaren van de Nest-camera (buiten/binnen, batterij) soortgelijke problemen hebben gemeld waarbij de levensduur van de batterij van het apparaat aanzienlijk wordt verkort bij lage temperaturen, hoewel deze nog steeds kan werken wanneer deze is aangesloten.

Nu Google al bevestigt dat er in 2022 een tweede-generatieversie van zijn bedrade deurbel onderweg is, hopen we dat dit niet hetzelfde probleem zal veroorzaken.

Geschreven door Conor Allison.