(Pocket-lint) - Hoe vaak heb je niet geschreeuwd: "Hé Google, hou je mond!" of "Hey Google, stop!" op je door Google Assistent aangedreven smart home-display of speaker?

Welnu, Google heeft het eindelijk een beetje gemakkelijker en sneller gemaakt om de Google Assistent te vertellen dat hij moet zwijgen en moet stoppen met steeds maar door te gaan...

U kunt het nu eenvoudig zeggen om te "stoppen". Dat is juist. U kunt de Google Assistent dempen zonder eerst "Hey Google" te hoeven zeggen. Het is een kleine maar zeker nuttige verandering - een die het besturen van de digitale assistent een beetje meer casual maakt. Google zei dat het deze mogelijkheid momenteel uitrolt, dus probeer het zeker.

Handige nieuwe Google Assistent-functiewaarschuwing! Wilt u dat uw smartdisplay of luidspreker stopt met praten? Zeg gewoon "stop" - geen #HeyGoogle nodig. — Google (@Google) 25 januari 2022

Voor alle duidelijkheid: je moet in de meeste gevallen nog steeds "Hey Google" zeggen om de Google Assistent te wekken en met de digitale assistent te communiceren, bijvoorbeeld wanneer je naar het weer vraagt of een nummer speelt. Maar nu, wanneer het midden in het spelen van een deuntje is, kun je nu gewoon "Stop! Speel Burn-out van Midland" roepen in plaats van "Hey Google, stop..."

Het bespaart u misschien slechts enkele seconden - maar, hey, die seconden tellen op.

Geschreven door Maggie Tillman.