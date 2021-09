Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs spookachtige Halloween-beltonen aangekondigd voor zijn Nest-videodeurbellen. Helaas ondersteunen ze de originele Nest Hello-deurbel niet, die onlangs is omgedoopt tot Nest Doorbell (bedraad). Maar nu heeft Google bevestigd dat het aan een opvolger werkt.

De nieuwe deurbel ondersteunt 24/7 opname en werkt met de Google Home-app in plaats van met de Nest-app. Het zou in 2022 van start moeten gaan.

In een blogpost zei Rishi Chandra, GM van Google Nest, dat Google zich inzet om transparanter te zijn met klanten over waar het "het cameraportfolio naartoe brengt". Chandra voegde toe: "We weten dat mensen met een bedrade deurbelverbinding liever een deurbel hebben die ook 24/7 continue videogeschiedenis ondersteunt (via het Nest Aware-abonnement). We zijn verheugd om te delen dat we een 2e generatie Nest zullen lanceren Deurbel (bedraad) in 2022".

Hij gaf geen andere details over de nieuwe deurbel, zoals of deze offline opslag en batterijback-up zal hebben - twee functies die te vinden zijn in de nieuwere batterijgevoede Nest-cameras en -deurbellen van Google. De nieuwste Nest Doorbell (bedraad) heeft ook enkele functies die de batterijversie niet biedt, zoals Alexa- en SmartThings-integratie, een 2K-kleurensensor, breder gezichtsveld, verbeterde zoommogelijkheden en waarschuwingen voor geluiden via een Nest Aware.

Chandra besprak wel de samenvoeging van de Nest-app met de Google Home-app. Momenteel moeten gebruikers de Google Home-app openen om nieuwere Nest-apparaten te beheren. Als ze oudere Nest-apparaten hebben, moeten ze de Nest-app gebruiken. Maar Chandra zei dat Google "vastbesloten is om de ervaringen en Nest-apparaten waar je zo van bent gaan houden in de Nest-app naar de Home-app te brengen". Hij merkte ook op: "Dit zal tijd kosten om goed te krijgen".

Ten slotte onthulde Chandra dat er volgend jaar een desktopoptie voor de Google Home-app komt, zodat je je Nest-apparaten op die manier kunt bekijken en bedienen.