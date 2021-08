Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google introduceert een nieuwe functie voor zijn slimme Nest Hub- schermen: Air Quality Information.

Air Quality Information kan u meer informatie geven over het risico dat u loopt door rook en vervuiling in het gebied. De bosbranden in het westen van de VS treffen bijvoorbeeld niet alleen de westkant van het land, maar het is bewezen dat ze ook de luchtkwaliteit aan de oostkust schaden. De staat New York heeft in juli 2021 zelfs een gezondheidsadvies uitgebracht toen rook uit de Bootleg Fire in Oregon kwam, duizenden kilometers verderop.

Veel Amerikanen zijn zich misschien niet bewust van dit feit, maar als ze de Nest Hub hadden, zouden ze gegevensmeldingen kunnen ontvangen en beter geïnformeerd zijn.

Een Air Quality Index-badge, of AQI-badge, wordt weergegeven op de klok- en weerwidget op het Ambient-scherm van de Nest Hub. Google zei dat u zich kunt afmelden. Dus wanneer de functie wordt uitgerold, zal Pocket-lint deze handleiding bijwerken met stappen over hoe u zich kunt afmelden voor degenen die mogelijk niet geïnteresseerd zijn.

In gebieden waar de nieuwe luchtkwaliteitsfunctie van Google beschikbaar is, geeft Nest Hubs een melding wanneer de vervuiling een ongezond niveau bereikt, inclusief een niveau dat ongezond is voor "gevoelige groepen". De Nest Hub reageert ook op het volgende spraakcommando: "Wat is de luchtkwaliteit bij mij in de buurt?”

AQI-gegevens zijn afkomstig van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Het beoordeelt de luchtkwaliteit op een schaal van 0 tot 500, waarbij nul de beste luchtkwaliteit is.

De EPA biedt ook kleurgecodeerde categorieclassificaties, variërend van "goede" tot "gevaarlijke" luchtkwaliteit. De EPA bepaalt uw luchtkwaliteitsrisico door verontreinigende stoffen zoals koolmonoxide, zwaveldioxide, stikstofdioxide, smog en deeltjesvervuiling zoals roet en rook te beoordelen.

Nee. De EPA heeft een netwerk van duizenden luchtkwaliteitssensoren in het hele land die luchtkwaliteitsinformatie volgen en verstrekken via de AirNow-website. Voer gewoon uw locatie in om een AQI-beoordeling te krijgen. Er is ook de Fire and Smoke Map van de EPA die laat zien hoe ver bosbrandrook kan reiken.

Luchtkwaliteitsinformatie is bij de lancering alleen beschikbaar in "geselecteerde" Amerikaanse markten. Het wordt "in de komende weken" uitgerold, dus begin september 2021.