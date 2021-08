Nieuwe gebruikersinterface voor Nest Hub-apps lekt online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Google Nest Hub mogelijk een eigen app-opstartprogramma en een meer praktische gebruikersinterface krijgt.

Traditioneel zijn deze slimme displays ontworpen om meer dan wat dan ook te worden gebruikt met spraakopdrachten, maar als een recent lek een indicatie is, kunnen er dingen veranderen.

Een bericht op Reddit lijkt een Google Nest Hub Max te tonen die is bijgewerkt met een app-lade. Dit transformeert schijnbaar het slimme scherm om meer een traditionele Android-ervaring te hebben. De interface maakt vervolgens verschillende op gebaren gebaseerde bedieningselementen mogelijk. Een korte veegbeweging onthult verschillende suggesties, terwijl een volledige veegbeweging een volledige lay-out van apps toont.

Dit zijn natuurlijk geen apps, aangezien het Nest-platform geen apps gebruikt maar acties. Als u op de bijbehorende pictogrammen tikt, wordt de actie in plaats daarvan gestart. Dat zijn dezelfde acties die normaal gesproken kunnen worden gestart met een spraakopdracht, maar nu ook met een tik kunnen worden gestart.

Het lijkt erop dat deze verandering in de gebruikersinterface zich nog in de beginfase bevindt en op dit moment niet geweldig gepolijst is, maar zou kunnen wijzen op een verandering in de nabije toekomst.