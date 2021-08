Werkt Google aan een nieuwe Chromecast?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google kondigde begin augustus een reeks nieuwe apparaten aan en de Pixel 6 en 6 Pro komen in oktober uit, terwijl de Pixel 5 5G eind augustus zou verschijnen. Het lijkt erop dat er nog meer van het bedrijf kan zijn voordat het jaar om is.

Gespot door Android Poilce , is een mysterieus Google-apparaat door de FCC gegaan met de beschrijving "Wireless Streaming Device". Het heeft het modelnummer GJQ9T. Er werd geen verdere identificerende informatie aangeboden in de lijst, hoewel het doorlopen van FCC doorgaans betekent dat een lancering binnenkort plaatsvindt.

Helaas, met weinig informatie, is het een beetje een gokspel over wat het apparaat zou kunnen zijn. Een nieuwe Google Chromecast lijkt de meest logische gok en aangezien de Chromecast van 2020 met Google TV in augustus ook door de FCC is gegaan met het modelnummer GZRNL, zou dit dat idee ondersteunen.

Dat gezegd hebbende, werd de Chromecast met Google TV beschreven als een interactief mediastreamingapparaat in plaats van draadloos streamingapparaat zoals deze lijst, dus het kan zijn dat we naar iets anders kijken. Aangezien Google zojuist nieuwe Nest Cams en een nieuwe Nest-deurbel op batterijen heeft aangekondigd, zijn er echter geen voor de hand liggende opties meer, vooral omdat de opname van Wi-Fi 5-ondersteuning premium Pixel Buds uitsluit.

We vermoeden dat wat het mysterieuze apparaat ook is, het waarschijnlijk later dit jaar zal verschijnen op het Made by Google-evenement van het bedrijf. Dit vindt meestal plaats in oktober en hier zullen naar verwachting de Pixel 6 en 6 Pro volledig worden onthuld.