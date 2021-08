Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een reeks nieuwe Nest-producten aangekondigd en de meest interessante is de Nest Doorbell (batterij), die zich aansluit bij de Nest Hello om je voordeur te verbinden.

Met de batterijgevoede versie van de deurbel kan Google beter concurreren met bedrijven als Ring en Arlo , die beide een batterijdeurbel bieden, wat betekent dat je geen bedrading nodig hebt om hem te installeren - je hoeft hem alleen maar aan je deur en verbind deze met uw Wi-Fi-netwerk.

Als je bestaande bedrading hebt, ondersteunt de nieuwe Nest Doorbell dit ook, dus je hebt de keuze uit verschillende installatiemethoden.

De camera is zo ontworpen dat u bellers van top tot teen kunt zien, wat betekent dat u kunt zien wat er voor de deur gebeurt, niet alleen op hoofdhoogte.

Ook ondersteunt hij HDR, waardoor je onder alle omstandigheden een beter beeld krijgt.

Een van de belangrijkste dingen die de nieuwe Nest Doorbell (batterij) biedt, is intelligentie op het apparaat, wat betekent dat hij zelf kan bepalen wat hij ziet, mensen, dieren, voertuigen en pakketten kan uitkiezen, allemaal zonder een abonnement (wat Arlo vereist bijvoorbeeld).

Google zegt dat machine learning op het apparaat dit een slimmere deurbel maakt, dus die reacties zijn sneller, waardoor het dingen kan identificeren die er toe doen en de dingen die er niet toe doen negeert - zoals takken die in de wind zwaaien.

Dat zou ook moeten betekenen dat je niet overspoeld wordt met meldingen op je telefoon, die je vertellen over dingen die er niet toe doen.

Je kunt je Nest Doorbell bedienen via de Google Home-app (inclusief het oplaadniveau) en hij werkt samen met de Nest Hub, zodat je alleen je stem kunt gebruiken om te zien wat er voor je deur gebeurt.

Je kunt nog steeds Nest Aware-abonnementen krijgen voor de Nest Doorbell, waarmee je 30 dagen gebeurtenissen kunt opnemen in de cloud.

De nieuwe Nest Doorbell maakt het voor veel meer mensen een stuk makkelijker om een Google-apparaat voor de voordeur te kiezen, waarbij ze profiteren van de voordelen die Ring en Arlo al een tijdje bieden.

De nieuwe Nest Doorbell kost £ 179,99 in het VK en zal op 24 augustus in de verkoop gaan. Het zal op dezelfde dag ook beschikbaar zijn in de VS, Canada en veel Europese landen.