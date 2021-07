Gebruikers zonder Deezer kunnen nu streamen via Google Home/Nest-speakers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deezer heeft aangekondigd dat gebruikers met een gratis account nu Google Assistant-luidsprekers kunnen gebruiken om muziek te streamen. Dat betekent dat als je een Google Home- of Nest Home-apparaat hebt , je het kunt gebruiken om je Deezer-muziek te streamen, zelfs als je geen betaald abonnement hebt.

Natuurlijk zijn er ook luidsprekers van derden met ingebouwde Google Assistent, dus als je er een hebt, kun je die ook gebruiken.

In het persbericht stelt Deezer dat je - eenmaal ingesteld - Google Assistant kunt vragen om je Flow af te spelen, of je kunt een afspeellijst of artiest aanvragen. Je kunt zelfs muziek afspelen die past bij de stemming waarin je je bevindt, dus je kunt vrolijke muziek, droevige muziek enzovoort aanvragen.

Natuurlijk zijn er bij "gratis" altijd kanttekeningen. In dit geval betekent dit dat u advertenties te zien krijgt terwijl u luistert (maar u kunt er elk uur maximaal zes overslaan). Daarnaast worden afspeellijsten altijd in shuffle-modus afgespeeld.

Om de service in te schakelen, hoeft u alleen maar uw Google Home-app te openen en de onderstaande stappen te volgen:

Tik op Media

Selecteer Muziek onder Je systeem beheren

Tik onder Meer muziekservices op het blauwe linkpictogram

Tik op Account koppelen

Log nu in op je Deezer-account

Eenmaal voltooid, klik op Gereed

Nadat je bent ingelogd en je account hebt gekoppeld, kun je dit instellen als je standaardmuziekservice. Het verschijnt onder Je muziekservices. Tik nu op het ronde pictogram naast Deezer om dit uw standaard te maken.

Deezer rolt deze gratis toevoeging uit naar gebruikers in het VK, de VS en andere markten waar het vanaf vandaag abonnees heeft.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!