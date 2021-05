Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft jarenlang een besturingssysteem ontwikkeld dat bekend staat als Fuchsia , maar er was weinig bekend over welke soorten apparaten het ooit van stroom zou voorzien. Nou, het is blijkbaar nu live en is vanaf 2018 te vinden op de eerste generatie Nest Hub.

Zoals voor het eerst werd gemeld door 9to5Google , heeft Google bevestigd dat het de komende maanden een update uitbrengt voor de Nest Hub die het op Linux gebaseerde "Cast OS" zal vervangen door Fuchsia OS, waar Google sinds ten minste 2016 stilletjes aan heeft gesleuteld. een update onder de motorkap, als eerste bedoeld voor degenen in het previewprogramma van Google. Uiteindelijk zal Fuchsia OS breder beschikbaar zijn.

Petr Hosek, de technische leider van Google op het gebied van Fuchsia, tweette dinsdag : "Je levert niet elke dag een nieuw besturingssysteem, maar vandaag is het zover".

De overstap naar Fucshia zal op geen enkele manier merkbaar zijn voor consumenten van Googles slimme display, omdat de interface en ervaring hetzelfde blijven. Toch beweegt Google langzaam met de uitrol, omdat het geen simpele update is. Google wil het besturingssysteem testen op echte producten voordat het vooruit gaat met het vervangen van Cast OS op meer Made for Google-apparaten.

Houd er rekening mee dat Fuchsia niet alleen is ontworpen voor smarthome-apparaten, maar ook ooit voor desktops en smartphones kan worden gebruikt.

