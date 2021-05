Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft verschillende nieuwe functies aan Google Assistant toegevoegd voordat Moederdag aanstaande zondag in de VS plaatsvindt.

De Broadcast-functie is uitgebreid, zodat je een bericht kunt sturen naar iedereen in je gezinsgroep, ongeacht het apparaat dat ze hebben - zolang de Google Assistent erop draait, natuurlijk.

Dat omvat zowel mobiele telefoons als smartscreen-apparaten, zoals de nieuwste Nest Hub .

Ontvangers kunnen ook automatisch antwoorden door op de antwoordknop te drukken of gewoon met hun stem.

Er zijn nieuwe seizoensgebonden Family Bell-herinneringen beschikbaar, en binnenkort worden extra talen ondersteund: Frans, Japans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Duits, Hindi en Koreaans.

En er worden nieuwe verhalen en games toegevoegd waarmee het hele gezin kan communiceren of spelen op Assistent-apparaten of Android-telefoons en -tablets.

Een samenwerking met Pottermore Publishing van JK Rowling resulteert in enkele korte Zwerkbalverhalen, en later in het jaar zullen er nog meer Wizarding World-verhalen verschijnen.

Er zullen ook nieuwe trivia-spellen zijn om te spelen, waaronder een gebaseerd op het populaire Are You Smarter than a 5th Grader? spelshow. En Google heeft onthuld dat een aantal moederdag-paaseieren verborgen zijn in de ervaring. Het stelt voor dat u bijvoorbeeld een timer probeert in te stellen.

De nieuwe functies worden vanaf vandaag naar uw apparaten uitgerold.

Geschreven door Rik Henderson.