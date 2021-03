Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw Google-apparaat is verschenen in een vermelding bij de FCC met de beschrijving van een Wireless Streaming Device, een indicatie dat het bedrijf het mystery-product voorbereidt op de lancering.

Wanneer aankomende apparaten de FCC passeren, is het meestal duidelijk in welke categorie ze vallen. Dat is hier niet het geval, hoewel de beschrijving het beperkt tot een nieuwe Nest Cam - misschien een bijgewerkte versie van de IQ Indoor of IQ Outdoor - of misschien zelfs een helemaal nieuw apparaat.

De beschrijving van Wireless Streaming Device is niet iets dat Google eerder een apparaat heeft gegeven, met de archivering ook met de code G3AL9 en een FCC-ID op de achterkant die suggereert dat er geen scherm aanwezig is.

Wi-Fi-connectiviteit, Bluetooth Low Energy en een 3,65Vdc oplaadbare Li-polymeerbatterij of 5V van AC / DC-adapter wordt ook vermeld, hoewel dit ons heel weinig zegt. De meeste cameras worden natuurlijk geleverd met Wi-Fi- en Bluetooth-mogelijkheden, maar batterijen mengen vaak tussen netstroom en oplaadbare oplossingen.

In theorie zou het volgen van deze beschrijvingen ook kunnen leiden tot speculatie dat Google bijvoorbeeld een draadloze luidspreker voorbereidt en geen camera.

De reden waarom bijgewerkte Nest Cam-modellen meer haalbaar zijn, is dat ons al nieuwe Google-beveiligingscameras is beloofd voor 2021.

Voeg dit toe aan het feit dat we de release van de Google Nest Hub al hebben gezien, en dat Nest Cam-apparaten al lang op tijd waren voor een update en eerder dit jaar met voorraadproblemen te maken hadden, en alle tekenen lijken in één richting te wijzen.

De FCC-vertrouwelijkheid voor de G3AL9-vermelding eindigt op 24 september 2021, wat suggereert dat we vóór die tijd een volledige lancering van het mysterieuze Google-apparaat kunnen verwachten. Alleen dan zullen we zien hoe goed Google erin slaagt de identiteit van zijn nieuwste gadget te verbergen.

Geschreven door Conor Allison.