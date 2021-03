Ten slotte heeft Google ons een slaaptracker gegeven waarmee ik eigenlijk wil slapen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2019 merkte ik op dat convergentie niet hielp in de slaaptracking-industrie . Ik had een week in de Garmin Fenix 6 geslapen om de Body Battery-functie te testen - die ik hoog inschat - maar vond dat slapen in een stevig buitenhorloge net iets te veel moeite deed.

Ik vroeg om een speciale slaapsensor, iets om te dragen als een knus polsbandje, in plaats van een schokbestendig avonturenhorloge.

Het lijkt erop dat ik het bij het verkeerde eind had toen ik opriep tot divergentie om een technologische oplossing te brengen - maar ik had geen idee dat het convergente antwoord dat ik zocht van Google zou komen.

Ik heb geslapen met de Google Nest Hub. Daar heb ik het gezegd.

Google gebruikt een andere benadering voor het volgen van slaap, met behulp van radar van de Soli-chip die is ingebed in de nieuwe Nest Hub . Door gegevens te verzamelen van de lichtsensor, de microfoons en de radar, kan de Nest Hub effectief detecteren wanneer je naar bed gaat, wanneer je opstaat en hoe je slaapt tussen die twee gebeurtenissen.

Het kan de kamertemperatuur en het lichtniveau controleren, of u s nachts snurkt of hoest - en u betrappen op het wakker worden omdat u naar de badkamer moet.

Als je wakker wordt, wordt dit allemaal in kaart gebracht op het display en gesynchroniseerd met Google Fit, zodat je kunt analyseren hoe je hebt geslapen. Het lijkt ook behoorlijk nauwkeurig, aangezien ik naar de klok kijk als ik ga slapen en merk dat die timings overeenkomen.

Het weet ook wanneer ik een echt onrustige nacht heb, en geeft me de gegevens om s ochtends over te gieten om te verifiëren dat, ja, ik heb slecht geslapen.

Het systeem zorgt voor privacy - er is geen camera om u te bespioneren en de microfoon deelt geen opname, alleen een tijdstempel van een hoest- of snurkgebeurtenis - en de verwerking gebeurt lokaal in plaats van in de cloud. De gegevens worden gesynchroniseerd met Google Fit, als je dat wilt, maar het is niet alsof je een videorol van je in bed hebt.

Google maakte er inderdaad een punt van om geen camera op te nemen om dat vermoeden te voorkomen.

Probleem opgelost! Ik kan naar bed gaan zoals normaal, slapen - of niet slapen, al naargelang het geval - zoals normaal, en ik hoef niets te dragen, iets onder mijn matras te leggen of iets te doen. Het gebeurt gewoon.

Maar dat brengt me wel terug naar een punt dat ik eerder heb gemaakt. Ik weet dat ik een slechte slaper ben. Ik weet wanneer ik niet goed slaap en de gegevens die uit een relevante context zijn gehaald, niets betekenen.

Het voordeel dat Garmin bood met Body Battery is dat je slaapgegevens worden ingesteld in de context van je activiteitsgegevens. Het geeft je een virtuele batterij voor je lichaam die je s nachts moet opladen. Het vertelt u dat u het rustig aan moet doen omdat u niet goed herstelt.

Google vertelt je in feite wat je al weet, hoewel het je weliswaar feedback begint te geven zodra slaappatronen zijn vastgesteld.

De Google Nest Hub rechtvaardigt zijn positie als apparaat aan het bed: het ziet er goed uit, het klinkt goed en het is sterk verbonden en biedt een volledig scala aan services die mogelijk worden gemaakt door Google Assistant. Maar deze nieuwe schat aan slaapgegevens moet nu verder gaan.

Het antwoord zou kunnen liggen in een verband met Fitbit, eigendom van Google . Google heeft al gezegd dat het gaat kijken hoe deze twee systemen kunnen samenwerken, maar er is niets gezegd over wat het resultaat zou kunnen zijn.

De beste oplossing voor mij zou de Nest Hub zijn die de slaap bijhoudt en dat rapporteert in de Fitbit-app, in de context van activiteit. Vervolgens kan ik, net als bij de oplossing van Garmin, beslissen wanneer ik een geplande trainingssessie moet overslaan omdat ik niet goed heb geslapen, waarbij ik het hele lichaam benaderd, in plaats van gegevens uit hun verband te halen.

Geschreven door Chris Hall.