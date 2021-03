Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de lancering van de nieuwe Google Nest Hub zet het bedrijf een gewaagde en berekende zet voor een plekje op je nachtkastje.

In plaats van je dag alleen maar aan te vullen met Spotify-weergave en weerberichten zoals voorheen, zal de nieuwe Nest Hub ook dienst doen als een bonafide slaaptracker en je helpen bij het beheren van je nachtrust.

Op het eerste gezicht is het een wenkbrauwverhoger - slaapmonitoren aan het bed zijn tenslotte verre van typisch in de volgruimte. Deze technologie is echter eerder zeer effectief uitgevoerd, zij het door kleinere bedrijven.

In plaats van gebruik te maken van bewegings- en hartslagsensoren zoals een smartwatch, fitnesstracker of mattracker, zijn bedequivalenten achtergrondactoren. De slaapdetectie van Nest Hub - zoals Google het noemt - maakt gebruik van de energiezuinige radartechnologie van Google Soli om te analyseren hoe de persoon die zich het dichtst bij het scherm bevindt, sliep.

Het is in staat om beweging en ademhaling, slaapstoornissen zoals hoesten en snurken, en licht- en temperatuurveranderingen te registreren - allemaal zonder dat een opdringerige camera of gegevens het apparaat ooit verlaten, en, cruciaal, zonder dat je de hele nacht iets hoeft te dragen.

Onopvallendheid is de grote verkoop met bewaking aan het bed, en het is een manier waarop Google verstandig is om op te wedden.

De batterijduur van de gemiddelde wearable is de afgelopen jaren misschien aanzienlijk verbeterd, maar het is nog steeds verre van een elegante methode. Spoormatten zijn natuurlijk minder opdringerig, maar de nauwkeurigheid van de technologie kan ook enorm variëren, afhankelijk van uw matras, of u een bed deelt of dat u s nachts gewoon veel rondrolt.

Daarom wordt het de hoogste tijd dat een bedrijf als Google de dobbelstenen gooit op het gebied van bedtechnologie.

Startups zoals SleepScore en ResMed hebben al aangetoond dat deze technologie kan werken door nauwkeurige slaaprapporten te leveren op basis van dezelfde statistieken die Googles Nest Hub zal bijhouden. Zoals bij elk nieuw gebied, heeft het volgen van het bed momentum en concurrentie nodig om zich te ontwikkelen.

In Google heeft het concept van slaapmonitoring aan het bed misschien wel de perfecte bedgenoot.

Het bedrijf is misschien niet beroemd om het benutten van al het potentieel van overgenomen bedrijven, maar de indicatie dat Fitbit Sleep Sensing in de toekomst zal helpen, maakt dit een nog intrigerende ruimte om naar te kijken.

Helaas zijn er nog geen details over hoe Google de gegevens die zijn verzameld door Fitbits wearables zal integreren. Gezien Fitbits langdurige positie als de beste hond van draagbare slaaptracking, is het echter niet moeilijk voor te stellen hoe Google snel grip zou kunnen krijgen op de slaaptracking-markt.

Als de Nest Hub uiteindelijk een overtuigende en nauwkeurige monitor wordt die gebruikers op de achtergrond kunnen plaatsen, en er is nog steeds de mogelijkheid om te integreren met technologie die toegang heeft tot verschillende functies, zoals hartmonitoring, dan is dat een zo afgerond systeem als we ooit hebben gedaan gezien.

Dus hoewel het concept in eerste instantie misschien een gok lijkt, is de nieuwste Nest Hub in feite het perfecte apparaat om Google te helpen bij het bijhouden van slaap.

Het is ook een geweldige vooruitgang voor de Nest Hub zelf. Naarmate de levenscyclus vorderde, werd de plaats van het origineel in het slimme huis moeilijker te achterhalen. De grotere Nest Hub Max was beter geschikt voor keukens en gangen, terwijl een apparaat als de Lenovo Smart Clock een natuurlijke optie was voor slaapkamers.

Nu is het de troef van Google op het gebied van slaaptracking. Met Fitbit aan zijn zijde, zouden we er ook niet tegen wedden.

Geschreven door Conor Allison.