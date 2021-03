De nieuwe Nest Hub biedt slimme slaapregistratie om het de ultieme bedassistent te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een nieuwe versie van de Nest Hub aangekondigd, ter vervanging van het 7-inch smartdisplay dat oorspronkelijk werd gelanceerd als de Google Home Hub in 2018 .

De nieuwe Nest Hub behoudt hetzelfde formaat, met een 7-inch scherm dat lijkt te zweven op de met stof beklede basis waarin de luidsprekers van het apparaat zijn ondergebracht.

Er is een boost voor die luidsprekers, waarbij Google een boost van 50 procent in bas rapporteert, voor een rijkere audio-ervaring, die iedereen zal waarderen.

Maar de grootste verandering zit hem in de manier waarop Google dit apparaat positioneert. Het heeft nog steeds geen camera, dus Google beschouwt dit als een apparaat naast het bed dat uw privacy kan waarborgen, omdat er geen camera is die een oproep kan initiëren terwijl u geniet van een beetje privétijd in de slaapkamer.

Wat Google toevoegt, is slaapregistratie . Dat is te zien aan de toevoeging van Googles Soli-hardware aan de Nest Hub, zodat deze de Motion Sense-technologie kan gebruiken om je slaap bij te houden.

Soli gebruikt een soort radar die beweging kan detecteren en interpreteren. Eerder gebruikte Google het voor enige bewegingsbesturing op de Pixel 4 , hoewel dat een beetje raar leek - handsfree gebaren aanbieden op een apparaat dat je in wezen altijd bedient wanneer je het vasthoudt.

Nu zal Soli de taak krijgen om bewegingspatronen en ademhaling te detecteren van de persoon die het dichtst bij de Nest Hub slaapt om de nieuwe Sleep Sensing-functies van stroom te voorzien.

Naast beweging kan Nest Hub ook luisteren naar geluiden - hoesten of snurken - terwijl hij de lichtomstandigheden en temperatuur in de gaten kan houden. Op die manier houdt het in de gaten hoe u slaapt en onder welke omstandigheden u probeert te slapen.

Om je privacy te beschermen, wordt geen van deze onbewerkte gegevens naar Google-services verzonden, alles gebeurt op de Nest Hub zelf.

Op basis van deze informatie zal Google u een slaapoverzicht presenteren - en als u uw slaapgewoonten heeft geleerd en de kwaliteit van uw slaap een paar dagen heeft gecontroleerd, kan u suggesties doen om uw slaap te verbeteren.

Het slechte nieuws is dat Google zegt dat deze service een gratis voorbeeld zal zijn, wat suggereert dat er in de toekomst kosten voor in rekening worden gebracht.

Slaapgegevens kunnen ook worden geïntegreerd met Google Fit - en in de toekomst heeft Google gezegd deze informatie te willen integreren met Fitbit.

Buiten de nieuwe slaapregistratie is dit een hub voor Google Assistant, die je voorziet van muziek, slimme huisbediening, informatie en nog veel meer. Om de smarthome-opties een boost te geven, krijgt de nieuwe Nest Hub een Thread-radio , wat betekent dat hij een andere route naar connectiviteit biedt voor verbonden apparaten.

De nieuwe Nest Hub is verkrijgbaar voor £ 89,99 en is nu verkrijgbaar.

Geschreven door Chris Hall.