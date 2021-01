Werkt Google aan een Nest Hub 2 met Soli en Zigbee?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google kan binnenkort zijn Nest Hub Smart Display updaten nadat een apparaat de FCC heeft doorlopen.

De lijst met apparaten werd opgemerkt door 9to5Google en bevat de codenaam A4R-GUIK2, die in de lijst is geclassificeerd als een "interactief apparaat". Volgens 9to5Google, heeft Google eerder gebruikte Interactive wanneer wordt verwezen naar de Smart Displays en luidsprekers.

A4R-GUIK2 wordt vermeld met Bluetooth, Wi-Fi en Zigbee . Zigbee is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt voor smarthome-apparaten die te vinden zijn in sommige Echo-apparaten van Amazon , waardoor er geen aparte brug nodig is om compatibele apparaten met je router te verbinden.

Het apparaat zou ook een FCC-e-label gebruiken, wat zou bevestigen dat het een scherm heeft, waardoor 9to5Google aanneemt dat het de opvolger is van de twee jaar oude Nest Hub die in oktober 2018 arriveerde.

Soli - de radartip van Google - lijkt ook aan boord van het apparaat in de lijst te zijn, wat suggereert dat de volgende generatie Nest Hub gebaren zou kunnen bieden zoals de Nest Hub Max , zoals je hand opsteken om een nummer te pauzeren.

Op dit moment is er geen bevestiging van Google over een nieuwe Nest Hub en geen verdere geruchten over het apparaat, maar als A4R-GUIK2 de Nest Hub 2 is, verwachten we dat lekken de komende maanden zullen toenemen.

