Nu kun je Zoom-oproepen plaatsen op Google Nest Hub Max

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat je nu Zoom-oproepen kunt plaatsen op zijn Nest Hub Max smart screen-apparaat. De app is in preview, wat betekent dat deze nog in ontwikkeling is, maar hij zal het werk doen als je hem wilt gebruiken.

Op dit moment staat de app open voor mensen in de VS, het VK, Canada en Australië - vermoedelijk omdat deze momenteel alleen in het Engels beschikbaar is. De verhuizing is zeer welkom, maar een beetje onverwacht; De eigen Google Meet-app van Google heeft dit jaar hard gevochten tegen Zoom om plaats te maken voor de enorme groei van 2020 in videoconferenties en chat-apps. Google Meet-videogesprekken zijn onbeperkt (tot 24 uur) tot en met 31 maart 2021.

Bovendien zegt Google dat Google WiFi en Nest WiFi nu automatisch detecteren wanneer u videoconferenties houdt in Google Meet of Zoom en dat dit verkeer dienovereenkomstig prioriteit geeft.

Als u van plan bent om oproepen te hosten via Zoom op uw Hub Max, moet u uw Zoom-account vooraf aan uw Google-account koppelen - hier vindt u volledige instructies . Vervolgens kunt u een vergadering op uw scherm starten door op de Meet- of Zoom-kaart te tikken.

En als u van tevoren een Zoom-vergadering moet plannen, kunt u dit het gemakkelijkst doen door Google Agenda te gebruiken op dezelfde manier waarop u een Google Meet-uitnodiging kunt maken.

Je kunt dan ook gewoon vragen: "Hey Google, neem deel aan mijn volgende vergadering" om deel te nemen aan het volgende videogesprek in je Google Agenda. Of zeg: "Hey Google, start een Zoom-oproep."

Geschreven door Dan Grabham.