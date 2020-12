Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Music is volgens Google eindelijk beschikbaar op slimme luidsprekers en beeldschermen van Google Assistent .

De lijst met ondersteunde producten omvat de eigen Nest-apparaten van Google, zoals de nieuwe Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini en meer. Je hebt natuurlijk een Apple Music-abonnement nodig om te profiteren van de nieuwe integratie. Apple Music begint bij $ 9,99 per persoon. Als alternatief kunt u Apple Music via Apple One krijgen, beginnend bij $ 14,95 per persoon.

Met deze nieuwe Google Assistent-integratie kun je Apple Music instellen als de standaardservice op je speakers, en vervolgens kun je de Google Assistent met je stem vragen om nummers, albums of afspeellijsten van Apple Music af te spelen, net zoals je kunt van andere services, zoals Spotify.

Om muziek van Apple Music af te spelen, koppelt u uw Apple Music-account in de Google Home-app en blaft u vervolgens een opdracht. Je kunt zelfs al je favoriete nummers uit je Apple Music-bibliotheek afspelen door te zeggen: "Hey Google, speel mijn nummers af".

Google zei dat Apple Music-ondersteuning vanaf 7 december 2020 in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland en Japan zal rollen. Houd er rekening mee dat Amazon Alexa-apparaten Apple Music sinds 2018 ondersteunen, dus deze integratie is al lang geleden.

Geschreven door Maggie Tillman.