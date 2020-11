Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Assistant krijgt een nieuwe smart home-mogelijkheid, die, eerlijk gezegd, al lang had moeten duren.

Met Google Assistent kunnen gebruikers nu apparaten, waaronder slimme lampen, inplannen om op bepaalde tijden in en uit te schakelen met een functie voor geplande acties.

Android Police merkte de functie voor het eerst op via documentatie voor ontwikkelaars . Houd er rekening mee dat slimme lampen zoals Hue al lang met Google Assistent werken, onder meer om ze in en uit te schakelen en om alarmen in te stellen, maar met deze nieuwe update kun je de Assistent nu vertellen wanneer je lichten en andere apparaten specifiek moet uitschakelen.

Je kunt bijvoorbeeld iets zeggen als: "Hey Google, doe de lichten zaterdag om 23.00 uur uit." Hoewel u in de meeste gevallen de exacte dag en tijd moet zeggen, kunt u zonsopgang of zonsondergang zeggen. Je kunt de Google Assistent ook gebruiken om een tijdsduur in te plannen om je lampen of apparaten aan te houden, bijvoorbeeld 15 minuten.

Knikken in de nieuwe functie worden naar verluidt nog steeds opgelost, aangezien Android Police opmerkte dat de mogelijkheid om een geplande actie te annuleren nog niet werkt. De smart home-documentatie van Google Assistant suggereert echter dat de functie binnenkort in goede staat zou moeten zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.