(Pocket-lint) - De volgende functie van Google zou het einde kunnen betekenen voor wake-woorden als "OK Google". Het bedrijf test naar verluidt een slimme weergavefunctie die Google Assistant activeert op basis van nabijheid, in plaats van wakker te worden.

Zoals opgemerkt door Android Central , heeft leaker Jan Boromeusz een YouTube-video gedeeld waarin de functie op een Nest Hub Max wordt gedemonstreerd. (Het lijkt onderdeel te zijn van een interne firmware-build die nog niet beschikbaar is.) Zoals je kunt zien in de video, gebruikt Boromeusz eerst Google Assistent zonder een wake-word uit te spreken. De gebruikersinterface van de assistent verschijnt wanneer ze dichterbij komen en vervaagt wanneer ze stil blijven staan.

Google heeft niet aangekondigd of en wanneer het van plan is de functie, met de codenaam Blue Steel, te lanceren. Het is ook nog niet bekend hoe Blue Steel werkt, inclusief of het moet worden ingeschakeld en het gebruik van een camera vereist. Google zou kunnen proberen de ultrasone mogelijkheden van de Nest Hub Max te maximaliseren, die kan detecteren hoe ver je weg bent zonder een camera te gebruiken, maar dat is nog niet bevestigd.

Hoe dan ook, dit doodt niet echt het OK Google-wake-word, aangezien niet alle slimme apparaten van Google ultrasone functies of zelfs een camera hebben, wat betekent dat ze waarschijnlijk geen Blue Steel zullen krijgen. U moet dus nog steeds activeringswoorden gebruiken om de Assistent op hen aan te roepen. Maar dit geeft wel aan dat Google mogelijk nadenkt over manieren om af te komen van steeds OK Google te moeten zeggen, en eerlijk gezegd, dat opent de deur naar innovatie op het gebied van slimme luidsprekers.

We hopen alleen dat Google ook aan privacy denkt terwijl het Blue Steel ontwikkelt. We houden u op de hoogte als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.