Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft Google Wifi geüpdatet - de wifi-router die het voor het eerst uitbracht in 2016, maar sindsdien de Nest Wifi heeft opgevolgd.

De nieuwe router, verkrijgbaar in de Google Store , behoudt de oorspronkelijke Google Wifi-branding, maar wordt geleverd met een nieuw instapprijs van $ 99 voor een enkele eenheid of $ 199 voor drie, tegen respectievelijk $ 129 en $ 299. Hij wordt ook geleverd met een stekker van 15 W, in plaats van USB-C, en is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled plastic.

Er zijn ook enkele nieuwe ingebouwde softwaretrucs, zoals de mogelijkheid om waarschuwingsmeldingen te ontvangen wanneer een nieuw apparaat zich bij uw netwerk voegt.

Google heeft ook algemene netwerkprestatieverbeteringen geïmplementeerd die moeten helpen "congestie te voorkomen wanneer meerdere apparaten online zijn" door vertragingen te verminderen. De recentere Nest Wifi, die vorig jaar werd gelanceerd en begint bij $ 169 en een beter bereik biedt dan de Gooogle Wifi, ontving ook deze software-updates.

Googles Nest Wifi-punten van $ 149, die een geïntegreerde Google Assistent slimme luidspreker bieden, krijgen ook de nieuwe software-updates.

Geschreven door Maggie Tillman.