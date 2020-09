Google Nest Audio past het volumeniveau aan, zodat je het via je vaatwasser kunt horen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een nieuwe luidspreker, die de originele Google Home vervangt door iets nieuws: de Nest Audio .

Nest Audio verandert van naam, laat de Google Home-branding vallen, na recente lanceringen om Nest-apparaten helemaal over thuis te maken, of dat nu audio, verwarming of beveiliging is, maar het is een luidspreker die is ontworpen om in een vergelijkbare positie te zitten als de Google Home en concurreert met de Amazone Echo .

Het nieuwe ontwerp zal niet als een verrassing komen, niet alleen omdat het voor de lancering zwaar lekte - inclusief officiële plagerijen door Google zelf - maar omdat het overeenkomt met recente sprekers van het bedrijf.

De luidspreker is aan de voor- en achterkant bekleed met stof, ongeveer 175 mm lang en 124 mm breed. Wat misschien verrassend is, is dat het slechts 78 mm (3,1 inch) diep is. Die geringere diepte betekent dat het iets minder ruimte inneemt op een plank of vensterbank, misschien in tegenstelling tot Amazons nieuwste bolvormige Echo, waarin de voetafdruk is toegenomen.

De gaasbekleding is gemaakt van gerecyclede plastic flessen en 70 procent van de luidsprekerbehuizing maakt ook gebruik van gerecycled plastic, maar het enige zichtbare deel is de rubberen voet. Verrassend genoeg is de Nest Audio 1,1 kg, wat behoorlijk zwaar is.

De bediening gebeurt via tikgebieden naar de bovenkant van de luidspreker, met een fysieke mute-schakelaar aan de achterkant, hoewel de meeste interactie natuurlijk via spraak zal plaatsvinden met behulp van Google Assistant .

De nieuwe luidspreker is 75 procent luider dan de oude Google Home en de bas is 50 procent sterker, met een woofer van 75 mm en een tweeter van 19 mm. Google zegt dat er veel afstemming is geweest om "significante" bassen te krijgen, maar zegt dat het geschikt is voor alle muziekgenres.

Om ervoor te zorgen dat het altijd perfect klinkt, heeft de Nest Audio een Media EQ-functie die het geluid automatisch afstemt op de media waarnaar je luistert, of dat nu podcasts, audioboeken, muziek of wat je ook luistert.

Er is ook een Ambient IQ-functie die het volume van zaken als nieuws, podcasts en audioboeken aanpast, zodat je ze over de geluiden in de kamer heen kunt horen, zoals die vaatwasser bijvoorbeeld.

Aangedreven door Google Assistant - en bestuurd via de Google Home-app op je telefoon - kun je de Nest Audio stereo koppelen of groeperen, net als andere speakers van Google, en deze naar wens buigen door de vaardigheden van Assistant. Dat geeft je controle over verbonden smarthome-apparaten en toegang tot andere informatie.

De Nest Audio kan nu worden gereserveerd en zal vanaf 15 oktober in de winkel liggen; het kost £ 89,99.

Geschreven door Chris Hall.