(Pocket-lint) - Google houdt aan het einde van de maand een hardware-showcase die alleen online zal zijn, en een van de producten waarvan het bedrijf al heeft bevestigd dat het werkt, is nu online gelekt. WinFuture heeft afbeeldingen van de Nest Audio geplaatst, waardoor we de slimme luidspreker van dichterbij kunnen bekijken.

Geruchten over een nieuwe Nest-luidspreker (er wordt aangenomen dat deze onder het merk Nest zal worden gelanceerd) verschenen voor het eerst in juni. Het ging later door een aantal regelgevende instanties, waaronder de FCC en het Japanse equivalent, dat afbeeldingen bevatte die online werden gedeeld, waardoor we de spreker volledig konden bekijken.

Google reageerde in juli door officiële afbeeldingen en een video te verstrekken om te bevestigen dat het aan een nieuwe spreker werkte. Nu wordt verwacht dat het bedrijf het zal onthullen tijdens zijn 30 september 2020-evenement naast de Pixel 5-smartphones en een Chromecast.

WinFuture zei dat de nieuwe slimme luidspreker waarschijnlijk Nest Audio zal heten. De stof van het rooster moet duurzaam zijn en gemaakt van 100% gerecyclede plastic flessen. Het heeft de vier LEDs van Google Assistant aan de voorkant om aan te geven wanneer hij luistert. Als je ooit de microfoons van de luidspreker wilt uitschakelen, kun je gewoon op de fysieke schakelaar aan de achterkant drukken. Twee Nest Audio-luidsprekers kunnen naar verluidt ook worden gekoppeld om een stereoluidsprekerervaring te bieden.

Google Nest Audio zal naar verwachting ongeveer € 100 euro kosten, wat neerkomt op ongeveer £ 91. Het zal alleen verkrijgbaar zijn in de kleuren Charcoal en Chalk.

Geschreven door Maggie Tillman.