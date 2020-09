Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was vrij duidelijk dat, aangezien Google Home de oudste van de Google-luidsprekers is, een vervanging voor dit populaire formaat luidspreker in de maak moet zijn.

Het lekken was niet zo productief als de nu aangekondigde Pixel 4a of de aankomende Pixel 5 , maar de laatste tijd is er een tandje bijgezet op deze luidspreker met de codenaam Prince.

Hier is alles wat we weten en alles wat je moet weten over de nieuwe Google Nest Home-speaker.

30 september lanceringsevenement

Google heeft aangekondigd dat het op 30 september een lanceringsevenement zal organiseren en we verwachten dat een breed scala aan apparaten wordt aangekondigd. Inbegrepen in die mix zou de nieuwe luidspreker moeten zijn - die nog geen naam heeft.

Officieel bevestigd door Google

215 x 150 x 60 mm ongeveer.

Twee kleuren

Geruchten over de nieuwe Nest-luidspreker (er wordt aangenomen dat deze onder het merk Nest zal worden gelanceerd) verschenen in juni, maar pas in juli werd het ontwerp van deze luidspreker in dramatische stijl onthuld.

Het nieuwe apparaat passeerde een aantal regelgevende instanties, waaronder de FCC en het Japanse equivalent, dat afbeeldingen bevatte. Die afbeeldingen werden online gedeeld, waardoor we de spreker volledig konden bekijken.

Google reageerde met het verstrekken van officiële afbeeldingen en een video, waardoor de lekcyclus werd gedood maar zijn nieuwe spreker werd bevestigd.

Het is een middelgrote luidspreker die heel erg past bij het ontwerp van de Nest Mini- en Nest Hub-apparaten, bedekt met gaas en met minimale bedieningselementen. Het lijkt erop dat er twee kleuren zullen zijn, een grijze en een roze versie.

Er zullen de gebruikelijke vier LEDs aan de voorkant zijn, zoals je op andere Nest-luidsprekers krijgt wanneer je tegen de Google Assistent praat.

Volgens de officiële aanvraag zijn de afmetingen ongeveer 215 x 150 mm. We kunnen niet zeker zijn van de diepte, maar we schatten ongeveer 60 mm. Het is een ronde balk met een mute-schakelaar aan de achterkant, een rubberen basis aan de onderkant en een stopcontact voor de stroom aan de achterkant.

Stereo-koppeling

Google Assistent

Omdat dit deel uitmaakt van een gevestigde familie van apparaten, weten we vrijwel wat het zal doen. Het wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door Google Assistant en wordt bediend via de Google Home-app op je telefoon. Het zal alle vaardigheden van andere apparaten hebben en dat betekent waarschijnlijk dat u het gemakkelijk met een paar tikken kunt toevoegen aan luidsprekergroepen in uw huis.

Het ondersteunt ook Bluetooth, dus we verwachten dat het werkt als een zelfstandige Bluetooth-luidspreker als je dat wilt. Er zijn geen fysieke bedieningselementen, dus je zult spraak moeten gebruiken voor bediening, hoewel we een vorm van bewegingsdetectie verwachten voor tikinteractie.

In de teaservideo die Google heeft gedeeld, zien we het ook in een paar zitten, wat suggereert dat het zal worden ontworpen voor stereokoppeling in plaats van alleen maar te groeperen. Het oorspronkelijke lek voor deze luidspreker vergeleek het met de Sonos One , wat suggereert dat dit het soort ruimte is waar Google voor gaat.

Ongeveer € 100 (£ 89 / $ 117)

Volgens leaker Roland Quandt kost het nieuwe Google Nest Home-luidsprekerapparaat ongeveer 100 euro. Aangezien de Google Home beschikbaar is voor £ 89 in het VK (het is niet langer beschikbaar in de VS), vermoeden we dat dit een waarschijnlijke prijs zal zijn.

De Amazon Echo kost £ 89 / $ 99 en als je in deze ruimte gaat concurreren, is dat het soort prijs dat je echt moet halen.

De Sonos One kost ter vergelijking twee keer zoveel.

Hier is alles wat er tot nu toe is gebeurd, zodat u het verhaal kunt bijhouden.

Google heeft bevestigd dat het op 30 september een lanceringsevenement zal organiseren.

Leaker Roland Quant beweert dat de nieuwe Google Nest Home-luidspreker voor het einde van de maand beschikbaar zal zijn en ongeveer € 100 zal kosten.

Google plaagde via zijn Nest-account op Twitter dat er op 13 juli iets gaat gebeuren, waarschijnlijk de lancering van de nieuwe Nest-speaker.

Google reageert op lekken rond zijn aanstaande Nest-luidspreker door een officiële afbeelding en korte videoteaser voor het aanstaande apparaat te delen.

Details over de FFC en het Japanse equivalent hebben details onthuld van de aanstaande slimme spreker van Google, Prince. Het lek bevestigt het ontwerp, evenals enkele technische specificaties.

Google zou naar verluidt een vervanging voor de Google Home-luidspreker willen lanceren en de codenaam is Prince.

