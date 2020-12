Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De slimme displays van Google Nest Hub en Nest Hub Max bieden een aantal geweldige functies. Het zijn uitstekende slimme thuishubs, erg handig voor het handsfree volgen van recepten in de keuken en schitterende digitale fotolijsten.

Het is een van hun eenvoudigste functies die echter een van hun beste is: video- en spraakoproepen. Hier leest u hoe u de Google Nest Hub en Google Nest Hub Max instelt en gebruikt om video- en spraakoproepen te maken en te ontvangen.

Googles Nest Hub en Nest Hub Max kunnen worden gebruikt voor spraakoproepen en videogesprekken, maar voor videogesprekken moet je Google Duo of Zoom instellen .

Opmerking: als je de Nest Hub gebruikt voor videogesprekken, kun je de video zien van de persoon met wie je belt, maar deze kan je niet zien omdat er geen camera op de Nest Hub is aangesloten.

Volg de onderstaande instructies om je Nest Hub en Nest Hub Max in te stellen voor videogesprekken:

Open de Google Home-app Tik op het pictogram Instellingen Scrol omlaag naar Spraak- en videogesprekken onder Google Assistent-services Tik op Video- en spraakapps Tik op Google Duo en volg de installatiestappen Tik op Zoomen en volg de stappen

Zoals hierboven vermeld, moet je Google Duo of Google Meet hebben ingesteld of je Zoom-account hebben gekoppeld om een videogesprek te voeren met de Nest Hub en Nest Hub Max.

Voor Google Duo kun je alleen videogesprekken voeren met een contactpersoon die ook Google Duo heeft. Als u niet zeker weet of de persoon die u wilt bellen Google Duo heeft, kunt u de Google Duo-app rechtstreeks op uw smartphone openen en de lijst met contacten bovenaan doorzoeken. Onder de contacten met Duo die worden weergegeven onder het gedeelte Verbinden met Duo, zie je een lijst met de rest van je contacten zonder Duo onder het gedeelte Uitnodigen voor Duo.

Het is ook mogelijk om deze lijst te openen vanuit de Google Home-app. Open de Google Home-app> Tik op het pictogram Instellingen> Scrol omlaag naar Spraak- en video-oproepen> Tik op Video- en spraakapps> Tik bovenaan op het telefoonnummer.

Als je eenmaal klaar bent met Google Duo, is het heel eenvoudig om een videogesprek te voeren met de Nest Hub of Nest Hub Max.

Zeg Oké Google of Hey Google Gevolgd door Videogesprek [naam van contact]

Het videogesprek beëindigen is ook eenvoudig. Tik op "Oproep beëindigen" op het scherm of zeg "Ok Google" of "Hey Google", gevolgd door "Oproep beëindigen", "Ophangen", "Verbinding verbreken" of "Stop".

Als u Google Meet of Zoom gebruikt om een videogesprek te houden:

Maak een Google Agenda-uitnodiging op je telefoon of laptop Stuur de uitnodiging naar iedereen die je aan je videogesprek wilt toevoegen of deel de meeting-ID met hen Als u Meet gebruikt, kiest u de optie Google Meet-videoconferenties toevoegen Als u Zoom gebruikt, zorg er dan voor dat de meeting-ID in uw Google-agenda staat Zeg dan: "Hey Google, neem deel aan mijn volgende vergadering" Nest Hub en Nest Hub Max nemen deel aan de volgende vergadering in je agenda Je kunt ook zeggen: Hey Google, start een Zoom-oproep

Alle Google Home-luidsprekers en -displays kunnen worden gebruikt voor spraakoproepen. Er zijn drie verschillende manieren waarop uw Google-luidsprekers en -schermen spraakoproepen maken, maar het verschilt per land wat er beschikbaar is en de functies verschillen ook.

Met Duo-oproepen kunnen luidsprekers en schermen video- en spraakoproepen plaatsen en ontvangen voor iedereen met een Google Duo-account. Dit werkt wereldwijd, maakt oproepen mogelijk tussen luidsprekers / displays en mobiele apparaten en oproepen zijn gratis.

Door Google ondersteund bellen maakt gratis audiogesprekken mogelijk naar mobiele, vaste en zakelijke telefoonnummers, maar u kunt geen oproepen ontvangen en de service werkt alleen in de VS, het VK en Canada.

De derde optie is mobiel bellen, waarmee u uw luidspreker kunt koppelen aan uw mobiele provider. Nogmaals, er kunnen geen oproepen worden ontvangen en deze optie is alleen beschikbaar bij geselecteerde providers in de VS (Google Fi en Google Voice) en Australië (Telstra).

Volg dezelfde instructies als videogesprekken om je Google Home-speakers en -schermen in te stellen voor bellen via Duo:

Open de Google Home-app Tik op het pictogram Instellingen Scrol omlaag naar Spraak- en videogesprekken onder Google Assistent-services Tik op Video- en spraakapps Tik op Google Duo en volg de installatiestappen

Volg deze instructies om uw Google Home-luidsprekers en -schermen in te stellen voor door Google ondersteunde oproepen:

Open de Google Home-app Tik op het Home-pictogram Tik op de luidspreker of het scherm dat u wilt instellen voor door Google ondersteunde oproepen Tik op het tandwiel Instellingen in de rechterbovenhoek Scrol omlaag naar Herkenning en personalisatie Schakel Persoonlijke resultaten toestaan in

U moet ook Web- en app-activiteit inschakelen in uw Google-account om uw contacten te bellen. Om dit te doen:

Open de Google Home-app Tik op uw account in de rechterbovenhoek Zorg ervoor dat het vermelde Google-account hetzelfde is als het account dat aan Google Home is gekoppeld Tik op Beheer uw Google-account Tik op Persoonlijke info en privacy Tik op Activiteitsopties Schakel in

Als Voice Match is ingeschakeld, kunnen extra leden van je huis hun eigen contacten gebruiken om te bellen via je Google Home-speaker of -scherm. Om meerdere mensen hun contacten vanaf hetzelfde apparaat te laten gebruiken, moet elke persoon Voice Match instellen. Voice Match instellen:

Open de Google Home-app Tik op Instellingen Scrol omlaag naar Voice Match onder Google Assistent-services Volg de stapsgewijze instructies Vanaf hier kun je ook een lijst bekijken van de gedeelde apparaten met Voice Match

Net als een videogesprek voeren op de Nest Hub of Nest Hub Max, is een spraakoproep via een Google Nest Home-speaker of -scherm heel eenvoudig. Zeg gewoon Oké Google of Hey Google, gevolgd door:

"Bel [naam contact]"

"Bel [bedrijfsnaam]."

"Wat is het dichtstbijzijnde [bedrijf]?" vervolgens "OK Google", "Bel ze".

"Bel [telefoonnummer]."

"Opnieuw kiezen."

Het gesprek beëindigen is ook gemakkelijk. Zeg gewoon "Ok Google" of "Hey Google" en vervolgens "Beëindig het gesprek", "Hang op", "Stop", "Verbreek de verbinding".

Je kunt ook op Oproep beëindigen tikken op het display van de Nest Hub Max en Nest Hub, op de bovenkant van de Google Home of Google Home Max tikken, op het midden van de Google Nest Mini tikken of op de zijkant van de Home Mini tikken om hang een gesprek op.

Volg deze stappen als je liever hebt dat mensen je telefoonnummer niet zien wanneer ze een spraak- of videogesprek voeren via je Google Home-speaker of -scherm:

Open de Google Home-app Tik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek Controleer of het weergegeven Google-account het account is dat is gekoppeld aan je Google Home- of Google Nest-apparaat Ga terug naar het startscherm en tik op Instellingen Scrol naar Spraak- en videogesprekken in het gedeelte Google Assistent-services Tik op Mobiel bellen Tik op Je eigen nummer Tik op Niet-vermeld nummer gebruiken

Gelukkig bellen! Lees onze afzonderlijke functie voor andere tips en trucs voor Google Home en Nest Hub.

Geschreven door Britta O'Boyle.