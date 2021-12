Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google werkt voortdurend zijn consumenten-AI, Google Assistant , bij met meer functies. Een die je misschien nog niet hebt geprobeerd, heet My Storytime.

Met de My Storytime-functie van de Google Assistent kun je kinderen voorlezen als ze niet thuis of druk zijn. Als ouder of geliefde kun je jezelf opnemen terwijl je hoofdstukken van verhalen voorleest, en dan kan het kind een Google Nest-apparaat vragen om die opnamen hardop af te spelen.

Dus, als je een ouder bent, volg dan deze stappen om aan de slag te gaan:

Bezoek de My Storytime-website. Log in op je Google-account - het account dat thuis is verbonden met je Nest-speaker. Je wordt gevraagd om korte opnames te maken, inclusief zinnen die Storytime helpen begeleiden wanneer je ze aanroept, zoals "Welk verhaal zou je graag willen horen?" of “Moeten we blijven lezen? "of "Een ander verhaal lezen?" Zodra je die ingestelde zinnen hebt opgenomen, kun je beginnen met het voorlezen van jezelf en hele hoofdstukken van een boek voorlezen.

Zodra de functie is ingesteld, kan elk kind of elke persoon gewoon tegen je Google Nest-apparaat zeggen: "Hey Google, praat met My Storytime". Vervolgens kunnen ze een specifiek hoofdstuk kiezen dat ze willen horen. Dit is natuurlijk handig voor ouders die nachtdiensten draaien of vaak reizen voor hun werk.

Al je opnamen worden opgeslagen op je My Storytime-pagina en kunnen daar ook worden afgespeeld. Google zegt dat je opnamen veilig in de cloud worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor de mensen met wie je ze deelt, of dat nu familie of vrienden zijn. Ze moeten alleen ouder zijn dan 13 jaar en een Google-account hebben. Als ze echter toegang hebben tot je Nest, kunnen ze daar gemakkelijk naar je opgenomen verhalen luisteren.

Elk boek dat uw kind vraagt! Als ze van een boek houden en de ervaring willen hebben om het samen met jou voor te lezen, pak dat dan gewoon en neem het op. Als je weg bent, kunnen ze het boek openen en de Google Assistent vragen om je opname af te spelen.

Bekijk hieronder de promovideo van Google over de nieuwe functie:

