(Pocket-lint) - De slimme AI-assistent-luidsprekers van Google worden ondersteund door de krachtige zoekalgoritmen en het ecosysteem van Google, waardoor ze een geweldige aanvulling zijn op elk slim huis. Als je een aankoop overweegt - of je hebt er een cadeau gekregen - vraag je je misschien af waartoe meerdere Google Nest- of Nest Hub-apparaten in staat zijn.

Kunnen meerdere Google Home- of Nest-apparaten je leven verbeteren, strategisch in je huis geplaatst? Deze functie legt uit wat u kunt doen met meerdere Google Home-luidsprekers en waarom het de moeite waard is.

Aan de slag gaan met het instellen van meerdere Google Home-apparaten is een fluitje van een cent. Je kunt de smart home-luidsprekers ook mixen en matchen, wat betekent dat je kunt kiezen voor een Google Nest Mini in de slaapkamer en een full-size Google Home Max in de woonkamer of gewoon een veelvoud aan Minis verspreid over het huis. De keuze is aan jou.

Begin met het downloaden van de Google Home-app voor je mobiele apparaat (als je dat nog niet hebt gedaan) en zorg ervoor dat je Google Home-apparaten zijn aangesloten en ingeschakeld.

Zodra dat is gebeurd, opent u de app en tikt u op "aan de slag". U kunt dan de instructies in de app volgen om de luidsprekers in te stellen en ze aan uw account te koppelen.

Herhaal het proces totdat alle apparaten aan uw account zijn gekoppeld en actief zijn. Dan begint het echte plezier.

Een van de geneugten van het Google Home / Nest-systeem is de mogelijkheid om berichten uit te zenden naar verschillende apparaten in huis. Dit betekent dat je spraakberichten van een van de slimme speakers naar alle andere Google Home apparaten kunt sturen. We hebben besproken hoe u uitzending instelt in een aparte functie, maar als de installatie eenmaal is voltooid, is het eigenlijk net zo eenvoudig als "OK Google, uitzending ..." zeggen gevolgd door het bericht dat u wilt verzenden.

Deze functionaliteit neemt een fragment van uw stem op dat vervolgens wordt afgespeeld op de andere apparaten in huis. Het is vermeldenswaard dat als mensen niet verwachten de boodschap te horen, ze misschien overrompeld worden, dus het is de moeite waard om eerst hun aandacht te trekken. "OK Google, uitzending luister iedereen, het is tijd voor het avondeten" zal ongetwijfeld de voeten naar de eettafel brengen.

Binnen de Google Home-app is het mogelijk om uw luidsprekers een naam te geven, zodat u ze kunt identificeren. Om dit te doen:

Open de Google Home-app. Klik onderaan op het homepictogram Scrol omlaag naar het relevante apparaat Klik op het tandwiel om de instellingen te openen Zoek vervolgens "naam" en stel een geschikte apparaatnaam in.

Dit biedt meer voordelen dan alleen het gemakkelijk kunnen identificeren van elke spreker in de app. Sommige opdrachten voor Google kunnen vervolgens worden gebruikt om het ene Google Home-apparaat vanaf het andere te bedienen. Als je bijvoorbeeld in de keuken zegt Oké Google, speel een ontspannende afspeellijst af op de luidspreker in mijn woonkamer, zou dat precies dat doen.

Deze functionaliteit is momenteel beperkt, je kunt vanaf nu geen timers of alarmen instellen voor de ene luidspreker vanaf de andere, maar we verwachten hier in de toekomst verbeteringen te zien.

Als je geïnteresseerd bent in muziek die door je hele huis bonst, dan is het goede nieuws dat Google Home-apparaten dat ook kunnen. Het enige dat nodig is, zijn een paar installatiestappen en u bent weg.

Volg deze stappen om de groep te maken:

Open de Google Home-app Klik op het homepictogram onder aan het scherm Klik op het toevoegsymbool in de linkerbovenhoek Klik op speakergroep maken Selecteer de Google Home-luidsprekers die u wilt opnemen en kies een logische naam voor de groep

Zodra dat is gebeurd, bent u klaar om audio naar de luidsprekers in die groep te casten. Het afspelen van muziek in meerdere kamers ondersteunt Spotify, TuneIn Radio en Google Play Music, dus u hoeft alleen maar OK Google, speel mijn feestafspeellijst beneden af te zeggen om de deuntjes te laten bonzen (vervang feestafspeellijst en beneden door de naam van je nummer / afspeellijst en groepsnaam).

Helaas ondersteunt Google geen audio in meerdere kamers voor andere dingen die u misschien leuk vindt. Podcasts kunnen bijvoorbeeld maar op één apparaat worden afgespeeld. Wekkers en timers zijn ook beperkt tot het apparaat waarop ze worden aangevraagd. Als je een timer instelt met een Google Home in de keuken, zal deze niet doorgaan naar de andere Google Home-speakers in bijvoorbeeld de woonkamer of slaapkamer, wat jammer is, want zon functionaliteit zou handig zijn.

Met meerdere Google Home-apparaten in huis, is het redelijk om aan te nemen dat meerdere mensen er toegang toe hebben. Google Home kan meerdere gebruikers ondersteunen met een paar eenvoudige installatiestappen.

Open de Google Home-app Tik op het startpictogram onder aan het scherm Klik op "Nodig lid van huis uit" onder je huisnaam bovenaan het scherm Voer hun e-mailadres in Lees wat er wordt gedeeld, inclusief alle apparaten, en dien in

We hebben eerder dieper ingegaan op hoe dit te doen , het gaat er in wezen om dat elke persoon zijn Google-account koppelt aan de Google Home-apparaten in de app op zijn eigen telefoon of tablet en het stemtrainingmodel doorloopt, zodat de slimme luidsprekers ze zullen herkennen wanneer ze een verzoek doen.

Door ondersteuning voor meerdere gebruikers in te stellen, worden dagbriefings, agendas en zelfs afspeellijsten correct gesynchroniseerd en krijgen alle leden van het huishouden de verwachte resultaten wanneer ze met Google praten. Deze functionaliteit vereist niet meerdere Google Home-apparaten, maar het is zeker de moeite waard om in te stellen als je er een paar hebt.

Google Home ondersteunt ook " Family Link ", wat strengere ouderlijk toezicht mogelijk maakt tussen het Google-account van een kind en het Google Home-apparaat. Dit helpt bij het ouderlijk beheer van het internetgebruik van een jongere met Google Home en met hun apparaten, zodat ze veilig online blijven, wat ze ook doen. Het helpt ook om onbedoelde toegang tot ongepaste inhoud te voorkomen die via Google Home naar een Chromecast of ander castbaar apparaat kan worden gecast.

Het extra voordeel van het toevoegen van meerdere gebruikers is dat elk lid van het huishouden stemmatching kan gebruiken om muziek aan te vragen bij hun eigen favoriete muziekstreamingservice. Theoretisch betekent dit dat mensen je Spotify-afspeellijsten niet langer verpesten met hun ongewenste deuntjes.

Volg de bovenstaande stappen om elk lid uit te nodigen voor het huishouden en klik vervolgens op "toevoegen" op de startpagina van de app om de instellingen voor "muziek en audio" te vinden. Van daaruit kunt u vervolgens uw favoriete muziekservice selecteren. Laat elk lid van het huis hetzelfde doen en koppel hun eigen account.

Het is ook de moeite waard om elke persoon de stemmatch correct in te stellen om de Google Assistent te trainen om de verschillende stemmen in huis te herkennen.

Om dit te doen:

Open de Google Home-app Klik op het instellingenpictogram in de cirkel in het bovenste gedeelte Scrol omlaag naar Google Assistent-services Klik op Voice Match om Google Assistant je stem te leren en anderen uit te nodigen hetzelfde te doen

Van daaruit zie je ook welke apparaten zijn meegeleverd en in staat zijn om je stem te herkennen. Zolang de stem wordt herkend, wordt het juiste account gebruikt voor elke persoon in huis, wat een veel persoonlijkere ervaring oplevert.

Met een soortgelijk proces kun je hetzelfde doen voor Netflix, waardoor iedereen naar zijn favoriete inhoud kijkt en luistert zonder de profielen van andere mensen te verpesten.

Omdat het is gekoppeld aan uw Google-account, worden herinneringen, boodschappenlijstjes en uw agenda op alle apparaten gesynchroniseerd. Als je een herinnering instelt op het ene Google Home-apparaat, krijg je op dat moment een meldingslampje voor de andere apparaten om je er op het juiste moment op aan te sporen.

Een ander voorbeeld is: "Ok Google, voeg melk toe aan mijn boodschappenlijst", zal precies dat doen. Die boodschappenlijst kan vervolgens worden geopend vanaf elke Google Home-luidspreker door gewoon te vragen "Ok Google, wat staat er op mijn boodschappenlijst". Om het leven gemakkelijker te maken, kunt u Google de lijst ook naar uw telefoon laten sturen door dit direct daarna te vragen - "Ok Google, stuur dat naar mijn telefoon."

De boodschappenlijst wordt vervolgens naar uw telefoon gestuurd, waar deze toegankelijk is via Google Assistant of rechtstreeks vanaf de speciale site van Google .

Er is veel functionaliteit die werkt op meerdere Google Nest / Home-apparaten, waardoor het de moeite waard is om er meer dan één te hebben.

Dit gebruik met meerdere apparaten hangt natuurlijk af van hoe u de luidsprekers wilt gebruiken, maar zelfs als een standaard audiosysteem voor meerdere kamers is het een echte traktatie. Net als bij de Amazon Echo-serie , is het niet nodig om meerdere apparaten in huis te hebben om een geweldige slimme huiservaring te krijgen, maar het verbetert het wel en zal je leven op een aantal manieren gemakkelijker maken.

