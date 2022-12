Hoe u spraakberichten uitzendt naar uw Google Nest-luidsprekers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u meerdere Google Nest smart home-speakers hebt, dan kunt u deze eenvoudige truc gebruiken om berichten tussen hen te verzenden. Met deze techniek kun je Google Nest (voorheen Google Home) luidsprekers gebruiken als een intercomsysteem, waarbij je gemakkelijk berichten door je hele huis stuurt.

We gebruiken dit graag voor eenvoudige dingen zoals de kinderen vertellen dat ze naar beneden moeten komen voor het eten of iedereen laten weten dat het tijd is om het huis te verlaten. Het goede nieuws is dat het heel gemakkelijk te doen is.

Het is eigenlijk een Google Assistant-upgrade waarmee je je stem kunt uitzenden naar al je Google Nest-speakers of speakers met Google Assistant - met behulp van een andere speaker of je smartphone. Hier is alles wat je moet weten over hoe de functie werkt.

Hoe spraakberichten uit te zenden met Google Nest Speakers

Aan de slag

Voordat je kunt beginnen met het uitzenden van spraakberichten, heb je twee of meer Google Nest-speakers nodig (elke combinatie van Google Nest volstaat, inclusief Nest Audio, Mini, Max of Hub). Al deze Google-luidsprekers moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden en ten minste één lid van je huishouden moet zich op elk van de Google Nest-luidsprekers aanmelden bij zijn of haar Goole-account. Niet storen moet ook zijn uitgeschakeld.

Een bericht uitzenden

Om een bericht te verzenden, zegt u gewoon "OK Google, broadcast", gevolgd door wat u wilt zeggen.

Dus als je 's ochtends de familie of je collega's bij elkaar moet roepen, hoef je alleen maar te zeggen "OK Google, broadcast het is tijd voor school" of "OK Google, broadcast het is tijd voor een vergadering".

Je bericht wordt dan uitgezonden naar alle sprekers met Google Assistant die zijn aangemeld bij dezelfde Google-account. Het zal zelfs een diner bel als je zegt: "OK Google, broadcast het is etenstijd."

Je hoeft ook niet in de buurt van een Google Home-speaker te zijn om deze functie te laten werken. Gebruik gewoon Google Assistant op je smartphone om berichten te sturen naar je Google Assistant-speakers. Makkelijk.

Moet je 'broadcast' zeggen?

Nee. Je kunt ook 'schreeuwen', 'iedereen vertellen' of 'aankondigen' zeggen.

Wil je meer weten?

Bekijk het helpcentrum van Google voor meer voorbeelden van het gebruik van deze functie.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Adrian Willings.